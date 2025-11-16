Crise humanitaire au Soudan : La moitié de la population dépend désormais de l’aide

La secrétaire générale du Conseil danois pour les réfugiés (DRC), Charlotte Slente, a tiré la sonnette d’alarme après une visite de terrain, affirmant que plus de la moitié de la population soudanaise dépend désormais de l’aide humanitaire, alors que la guerre entre l’armée et les Forces de soutien rapide (FSR) continue de ravager le pays.

« Plus de 30 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire. Cela représente la moitié de la population du Soudan », a déclaré Charlotte Slente dans un entretien accordé à l’AFP, après un déplacement à la frontière tchado-soudanaise, dans la région du Darfour occidental, où affluent depuis plusieurs mois des milliers de réfugiés. La population soudanaise était estimée à 50 millions d’habitants en 2024, selon la Banque mondiale.

Le 26 octobre 2025, la prise d’El-Facher, après 18 mois de siège, a permis aux FSR de consolider leur contrôle sur l’ensemble du Darfour, région plongée dans une spirale d’exactions. Selon Charlotte Slente, le Soudan est aujourd’hui le théâtre de violations graves du droit humanitaire, incluant « massacres » et « violences sexuelles ».

Le Tchad accueille actuellement 1,5 million de réfugiés soudanais, la majorité vivant dans des camps situés le long de la frontière.

La responsable humanitaire a dénoncé l’inaction de la communauté internationale, estimant que les appels et déclarations publiés jusqu’ici n’ont « qu’un impact très limité » sur le terrain et « n’ont pas réussi à mettre fin à la violence ».

Depuis la chute d’El-Facher, les combats se sont intensifiés dans le Kordofan, à l’est du Darfour, où se multiplient les rapports faisant état d’atrocités contre les civils.

« Ce conflit ne semble attirer l’attention internationale que maintenant, en raison des effusions de sang massives visibles depuis l’espace », a-t-elle déploré, évoquant les images satellites.

Déclenchée en avril 2023, la guerre au Soudan a fait des dizaines de milliers de morts, provoqué des millions de déplacés et plongé le pays dans la plus grave crise humanitaire au monde, selon l’ONU.

Source : La Presse Ca