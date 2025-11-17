Jubilé d’or : 50 ans d’union et de ministère célébrés par le pasteur Eli Koumbem

Partage

Un double anniversaire a été célébré le samedi 15 novembre 2025. Le Pasteur Eli Koumbem, Dr en théologie et actuel pasteur principal du Temple Évangélique Grâce et Victoire, et son épouse ont marqué leur Jubilé d’Or, symbolisant à la fois 50 ans de vie de couple et un demi-siècle au service du ministère.

Après plus de 50 ans de vie commune et plus de 53 ans de ministère pour le pasteur Koumbem, ce double anniversaire se voulait une reconnaissance sincère. La journée a été marquée par des prières ferventes, des témoignages émouvants, des prestations de chorales et un culte de gratitude.

D’entame, le Pasteur Eli Koumbem a expliqué la nécessité de cette halte solennelle. « Dans tout parcours, il y a des joies à savourer et des grâces à célébrer. Tout est grâce, car tout est apprentissage. 51 années de mariage, c’est toute une vie partagée avec la beauté des printemps joyeux, des étés ardents et des hivers froids, mais toujours dans la grâce de Dieu », a-t-il indiqué.

Il a exprimé sa profonde gratitude envers son épouse et ses enfants, rendant un hommage vibrant à la fidélité divine. Il a par ailleurs souligné que l’idée de cette célébration visait également à exprimer sa reconnaissance envers les frères et sœurs qui leur ont « tenu la main » et témoigné leur amitié au fil des décennies. « Durant ces 50 ans, la fidélité de Dieu a été un bouclier pour nous. À chaque fois que nous avons eu besoin de lui, il a couvert nos besoins », s’est-il réjoui.

De nombreuses personnalités ont honoré le couple de leur présence. Le Dr Étienne Zongo, ami d’enfance du pasteur Koumbem, a partagé son émotion et son admiration. « J’ai connu le couple Koumbem depuis nos années de lycées.

Depuis lors, nous avons passé de bons moments ensemble. Les voir aujourd’hui célébrer plus de 50 ans de vie commune ne peut que nous réjouir. C’est une longue traversée, et ils ont la grâce de Dieu. C’est pourquoi nous disons merci à Dieu de les avoir aidé à passer toute cette période ensemble ».

Ce jubilé d’or est bien plus qu’une simple fête ; il témoigne d’un engagement indéfectible envers la foi, la famille et le service, inspirant toute la communauté confessionnelle du Burkina Faso.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24