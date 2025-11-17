Un camion-citerne plein de carburant se renverse sur la route de Kaya

Prudence sur la RN3. Les riverains du quartier Somgandé de Ouagadougou et les usagers de la RN3 en direction de Kaya, ce lundi 17 novembre 2025, se sont retrouvés dans un embouteillage inhabituel en début de journée. Très tôt ce matin, un camion-citerne transportant du carburant s’est renversé, bloquant une partie de la circulation, a constaté une équipe de Burkina 24.

L’incident s’est produit au niveau du rond-point marquant l’entrée du quartier, à environ 600 mètres de l’hôtel Silmandé. Le poids lourd, qui tentait de négocier le virage a basculé sur le flanc. Sous le choc, une quantité importante de carburant s’est répandue sur la chaussée avant de s’écouler en direction du parc urbain Bangr-Weogo, suscitant l’inquiétude des passants.

Aucune perte en vie humaine n’est à déplorer, selon les premières informations recueillies auprès des riverains. Les usagers espèrent l’évacuation du camion afin de permettre à la circulation de retrouver sa fluidité.

Cet incident a lieu pendant que la 17ᵉ Journée Nationale de Sensibilisation sur la Sécurité Routière (JNSSR) et la 7ᵉ édition de la campagne « Rentrée scolaire en toute sécurité routière » battent leur plein dans plusieurs villes du pays.