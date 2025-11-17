Un camion-citerne plein de carburant se renverse sur la route de Kaya

OUEDRAOGO Envoyer un courriel il y a 9 minutes
0 Temps de lecture 1 minute
Le camion-citerne s'est retrouvé sur un flanc.
Partage

Prudence sur la RN3. Les riverains du quartier Somgandé de Ouagadougou et les usagers de la RN3 en direction de Kaya, ce lundi 17 novembre 2025, se sont retrouvés dans un embouteillage inhabituel en début de journée. Très tôt ce matin, un camion-citerne transportant du carburant s’est renversé, bloquant une partie de la circulation, a constaté une équipe de Burkina 24.

L’incident s’est produit au niveau du rond-point marquant l’entrée du quartier, à environ 600 mètres de l’hôtel Silmandé. Le poids lourd, qui tentait de négocier le virage a basculé sur le flanc. Sous le choc, une quantité importante de carburant s’est répandue sur la chaussée avant de s’écouler en direction du parc urbain Bangr-Weogo, suscitant l’inquiétude des passants.

Lire aussi 👉🏿Sécurité routière : En février 2025, le Burkina Faso a enregistré 1 120 accidents, ayant causé 64 décès et 513 blessés

Aucune perte en vie humaine n’est à déplorer, selon les premières informations recueillies auprès des riverains. Les usagers espèrent l’évacuation du camion afin de permettre à la circulation de retrouver sa fluidité.

Cet incident a lieu pendant que la 17ᵉ Journée Nationale de Sensibilisation sur la Sécurité Routière (JNSSR) et la 7ᵉ édition de la campagne « Rentrée scolaire en toute sécurité routière » battent leur plein dans plusieurs villes du pays.

OUEDRAOGO Envoyer un courriel il y a 9 minutes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de OUEDRAOGO

OUEDRAOGO

Articles similaires

Sécurité routière : L’ONASER intensifie la sensibilisation à Boromo, Bobo et Koudougou

il y a 1 heure

Pont « Camarade Président Capitaine Ibrahim Traoré » : Le ministre Adama Luc Sorgho inaugure un ouvrage majeur à Banakélédaga

il y a 1 heure

Veillée panafricaine à Ouagadougou : Des bougies pour briser le silence sur la tragédie soudanaise

il y a 2 heures

Culture et Cohésion Sociale : La 4e édition des Journées Koromba à Ouagadougou se tiendra les 29 et 30 novembre

il y a 4 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page