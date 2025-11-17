Sécurité routière : L’ONASER intensifie la sensibilisation à Boromo, Bobo et Koudougou

Partage

À l’occasion de la 17ᵉ Journée Nationale de Sensibilisation sur la Sécurité Routière (JNSSR) et de la 7ᵉ édition de la campagne « Rentrée scolaire en toute sécurité routière », le Ministère de la Sécurité, à travers l’ONASER, conduit du 15 au 19 novembre 2025 une vaste opération de sensibilisation dans plusieurs villes du pays.

Placée sous le thème : « Jeunes, pour des trajets sûrs : maîtrise ta vitesse et porte ton casque », cette initiative vise à renforcer la prévention routière, en particulier auprès des jeunes, fortement exposés aux risques d’accidents.

𝗔̀ 𝗕𝗼𝗿𝗼𝗺𝗼 : 𝘂𝗻 𝗵𝗼𝗺𝗺𝗮𝗴𝗲 𝗮𝘂𝘅 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗶𝗺𝗲𝘀 𝗱𝘂 𝗱𝗿𝗮𝗺𝗲 𝗱𝗲 𝟮𝟬𝟬𝟴

Le lancement officiel s’est tenu le 15 novembre à Boromo, ville encore marquée par le drame du 15 novembre 2008 qui avait causé 69 morts et 35 blessés. L’édition 2025 a été dédiée à la mémoire des victimes.

Le Commissaire principal de police Moïse OUEDRAOGO, directeur du suivi des opérations de l’ONASER, a rappelé que l’excès de vitesse demeure la principale cause d’accidents. Il a également déploré une recrudescence des sinistres dans la ville, où une dizaine de victimes ont été enregistrées entre octobre et novembre.

Il a exhorté les usagers à plus de prudence : « Porter un casque ne veut pas dire faire de la vitesse. Il protège, mais n’autorise pas l’imprudence », a-t-il insisté.

𝗔̀ 𝗕𝗼𝗯𝗼-𝗗𝗶𝗼𝘂𝗹𝗮𝘀𝘀𝗼 : 𝘀𝗲́𝗰𝘂𝗿𝗶𝘀𝗲𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝘁𝗿𝗮𝗷𝗲𝘁𝘀 𝘀𝗰𝗼𝗹𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀

Le 16 novembre, les équipes de l’ONASER, aux côtés de la Police nationale, de la Police municipale et de l’association Zéro goutte de sang sur la route, ont poursuivi la campagne dans plusieurs carrefours fréquentés par les élèves.

Le Lieutenant de police Moctar OUEDRAOGO, de l’antenne Ouest de l’ONASER, a salué l’engagement des acteurs mobilisés, tout en regrettant un port du casque encore insuffisant dans la ville.

Il a rappelé que le port du casque est une obligation légale, invitant les élèves à adopter des comportements responsables et, lorsque possible, à privilégier le transport en commun.

𝗔̀ 𝗞𝗼𝘂𝗱𝗼𝘂𝗴𝗼𝘂 : 𝘂𝗻 𝗮𝗽𝗽𝗲𝗹 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗲́ 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲

À Koudougou, les actions de proximité ont été renforcées pour rappeler les règles essentielles du code de la route : port du casque et de la ceinture, respect des feux tricolores et maîtrise de la vitesse.

L’Adjudant de police GUIGMA Pindé a déploré la négligence persistante de nombreux usagers et appelé à une prise de conscience collective.

Le Directeur de la police municipale, le Contrôleur BONKOUNGOU Patrice, a, quant à lui, encouragé les parents à opter pour le transport en commun pour leurs enfants, afin de réduire les risques d’accident.

À travers ces actions menées simultanément à Boromo, Bobo-Dioulasso et Koudougou, l’ONASER réaffirme sa volonté de promouvoir durablement une véritable culture de sécurité routière au Burkina Faso, avec une attention particulière portée aux jeunes, souvent les plus vulnérables sur les routes.

Source : DCRP / MSECU