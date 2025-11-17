Partage

Dimanche 16 novembre 2025 – Bama (Houet). Journée marathon pour le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Adama Luc SORGHO. Après une tournée matinale sur les chantiers d’assainissement pluvial à Bobo-Dioulasso, le premier responsable du département a mis le cap sur Banakélédaga, dans la commune de Bama, où il a procédé à l’ouverture officielle d’un pont très attendu par les populations depuis plus de 50 ans.

Arrivé au son du djembé et du tam-tam, le ministre a inauguré l’ouvrage par une coupure de ruban avant d’en inspecter chaque composante. Pour Adama Luc SORGHO, ce pont financé avec l’appui du Programme d’Urgence pour le Développement Territorial et la Résilience (PUDTR) symbolise l’engagement résolu du gouvernement à améliorer le quotidien des citoyens.

« La construction de cet ouvrage témoigne de la volonté des plus hautes autorités de répondre aux besoins essentiels des populations. Toutes les dispositions ont été prises pour garantir un ouvrage durable et de qualité », a-t-il déclaré, saluant au passage l’entreprise BECM-G, la mission de contrôle BECOTEX, l’AGETIB ainsi que l’ensemble des acteurs qui ont contribué à la réalisation du pont.

Les habitants de Banakélédaga, de Dessoo et des localités environnantes, émus, ont rappelé par la , les souffrances vécues pendant des années : isolement total durant l’hivernage, pertes de récoltes, difficultés d’accès aux services essentiels et parfois même perte de vies humaines. « Aujourd’hui, c’est la fin d’un calvaire », ont-ils affirmé avec soulagement.

En signe de reconnaissance et d’hommage aux plus hautes autorités du Burkina Faso, les populations par la voix de leur CVD Abdoulaye SANOU ont annoncé le baptême du nouvel ouvrage : « Pont Camarade Président Capitaine Ibrahim TRAORÉ », a déclaré Abdoulaye SANOU CVD du village. Un geste fort, salué par l’ensemble de la délégation.

Le directeur général de l’AGETIB, Ollo Franck KANSIÉ a rassuré le ministre que l’ouvrage a été réalisé selon les normes en la matière. La garantie décennale avec Veritas est également une preuve tangible de son institution à protéger l’ouvrage.

Le ministre Adama Luc SORGHO a invité les populations à préserver ce patrimoine collectif, rappelant que la pérennité des infrastructures dépend aussi de l’engagement citoyen.

Source : DCRP/MID