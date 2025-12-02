Burkina Faso : La nouvelle carte biométrique AES dévoilée, une révolution dans l’identification nationale

Le Burkina Faso franchit un nouveau cap dans son système d’identification nationale avec le lancement de la Carte d’identité Biométrique de l’Alliance des États du Sahel (CIB-AES). Ce document, qui succède à la Carte Nationale d’Identité Burkinabè (CNIB), marque l’entrée du pays dans la cinquième génération de cartes d’identité, après celles de 1960, 1976, 1984 et la CNIB actuelle.

Selon le Directeur général de l’Office national d’Identification (ONI), Arzouma Parfait Louré, au JT de 20h du lundi 1er décembre 2025, cette évolution traduit la volonté du Burkina Faso de s’inscrire pleinement dans la dynamique d’intégration et de convergence impulsée par l’Alliance des États du Sahel.

A l’écouter, c’est une harmonisation au niveau de l’AES, tout en conservant la souveraineté nationale. Bien qu’harmonisée au sein de l’AES, la nouvelle carte demeure un document national.

Elle porte clairement le nom du Burkina Faso ainsi que le drapeau national, tout en affichant le logo de l’AES au recto et au verso. La mention « Carte d’identité AES », en français et en anglais, symbolise cette volonté de cohérence entre les États membres.

En effet, la CIB-AES se distingue par plusieurs avancées significatives. Il s’agit, entre autres, du Polycarbonate avec l’abandon du Teslin au profit d’un matériau hautement sécurisé et beaucoup plus résistant. Également avec une sécurité renforcée, jusqu’à 16 éléments de sécurité, répondant aux standards internationaux.

En plus, l’enrôlement électronique vient mettre fin aux formulaires papier. Les données biométriques (empreintes, signature, photo numérique haute qualité) seront désormais capturées exclusivement en format électronique.

Coût, validité et conditions d’obtention

Le prix de la nouvelle carte est fixé à 3 500 F CFA, soit une hausse de 1 000 F CFA par rapport à l’ancienne CNIB. Une augmentation jugée nécessaire en raison du coût du polycarbonate et des dispositifs de sécurité intégrés. La CIB-AES reste valable 10 ans, comme la CNIB. Elle pourra être délivrée dès l’âge de 5 ans, mais devient obligatoire à partir de 13 ans.

La production de masse et la délivrance au grand public débuteront en janvier 2026. Par contre, la CNIB actuelle restera valable durant une période transitoire de cinq ans, jusqu’en janvier 2031, sous réserve que la date d’expiration inscrite sur la carte ne soit pas dépassée.

À partir du 1ᵉʳ janvier 2031, la CNIB sera définitivement retirée de la circulation dans tout l’espace AES.