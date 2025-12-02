Coopération internationale : Les Pays-Bas à l’écoute des priorités du Burkina Faso

Partage

Le ministre délégué chargé de la Coopération régionale, Bêbgnansgna Eldine Kabré/Kaboré, a accordé une audience le lundi 1er décembre 2025 à Robert Zimmerma, Envoyé spécial du Royaume des Pays-Bas pour le Sahel, en visite de travail au Burkina Faso.

Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique de concertation visant à mieux définir les priorités de la coopération entre les deux pays. « Nous sommes venus écouter les besoins du Burkina Faso et identifier les pistes pour approfondir notre partenariat », a déclaré l’émissaire néerlandais à l’issue des échanges.

Les discussions ont également porté sur la politique du Royaume des Pays-Bas dans la région du Sahel, notamment en matière de migration, de développement économique, de sécurité et de stabilité. Selon Robert Zimmerma, les Pays-Bas ont récemment réorienté leur stratégie afin de « contribuer davantage à la stabilité au Burkina Faso, à travers des projets de développement adaptés ».

Au cours de son séjour, l’Envoyé spécial rencontrera plusieurs autorités nationales ainsi que des partenaires techniques et financiers afin de renforcer la coopération au développement et d’évaluer les actions engagées sur le terrain.

Le ministre délégué, Bêbgnansgna Eldine Kabré/Kaboré, a salué cette démarche constructive et les initiatives du Royaume des Pays-Bas en faveur du développement du Burkina Faso. Elle a rappelé l’importance, pour tous les partenaires, de travailler en cohérence avec les priorités définies par le gouvernement, dans le respect de la souveraineté nationale.

Source : DCRP/MAECR-BE