La « Grande Nuit de la Saint-Sylvestre » : Un dîner gala avec Fally Ipupa pour affirmer la résilience du Burkina Faso

Le réveillon de la Saint-Sylvestre à Ouagadougou s’annonce « féerique », et sous le signe de la résilience culturelle. Le Zind Naaba Group, en collaboration avec Black Life, organise un dîner gala d’envergure nationale, intitulé « La Grande Nuit de la Saint-Sylvestre – Culture & Tourisme : Tandem pour le Développement National », avec en tête d’affiche la star internationale congolaise, Fally Ipupa, pour un concert 100% live.

L’événement, loin d’être un simple dîner de gala, est présenté par les organisateurs comme un véritable « acte culturel » et un moment de prestige visant à valoriser le Burkina Faso.

Dans un contexte national délicat, l’objectif est de « montrer un Burkina debout, attractif, innovant… un Burkina qui inspire », selon les mots d’Ousseynou Ly, directeur d’exploitation de Zind Naaba Group.

La présence de Fally Ipupa, artiste de portée mondiale, est un message fort. Amed Traoré, Directeur Général de Black Life, insiste sur l’importance de cet événement pour l’image du pays. « Il faut que les gens sachent que le Burkina Faso est un pays vivable.

C’est à nous de rehausser le niveau et quand les artistes viennent de l’extérieur, ils vont témoigner ». Il a ajouté : « On a tenu à faire comprendre à tout le monde entier… que le Burkina Faso peut accueillir aussi des artistes de cette trempe-là ».

Fidèle à sa promesse d’offrir « la crème de la crème de la musique, » l’événement mettra également en lumière des talents burkinabè aux côtés de l’artiste congolais. Smarty, Audrey, La Troupe Wiss kamba Héritier de l’Art, DJ Adams sont entre autres les artistes en guest.

Au-delà de l’aspect festif et promotionnel, l’événement revêt une dimension solidaire. Une partie des recettes du concert sera offerte aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS), marquant ainsi le soutien de la communauté culturelle aux efforts nationaux.

Ce 31 décembre s’annonce comme une « vitrine pour la culture burkinabè », un vecteur de promotion du tourisme national, et une plateforme où l’art, l’identité et l’hospitalité du Faso seront mis à l’honneur. L’ambition des organisateurs est de démontrer que le Burkina Faso « reste une terre de culture, d’accueil, d’excellence et d’ambitions ».

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24