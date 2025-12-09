Boussouma : 150 logements sociaux remis à des ménages vulnérables grâce au partenariat ONU-Habitat et le Japon

L’Organisation des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), en partenariat avec les gouvernements burkinabè et japonais, a procédé le mardi 9 décembre 2025 à la remise officielle de 150 logements sociaux à des ménages vulnérables de la commune de Boussouma. Cette action s’inscrit dans le cadre du projet « Inclusion sociale et économique des personnes déplacées et des communautés d’accueil dans les zones urbaines du Burkina Faso » (IPDCA).

« Nous ouvrons des portes vers l’espoir, la dignité et la solidarité nationale », c’est par ces mots empreints d’espoir que Mikaïlou Sidibé, ministre en charge de l’urbanisme, a remis officiellement les clés aux bénéficiaires du projet dans la commune de Boussouma.

Il a souligné que ce projet prouve qu’il est possible de bâtir un avenir commun, même face aux défis. « Je suis heureux de remettre ces logements à la collectivité de Boussouma, qui en avait tant besoin face aux défis humanitaires. Le Burkina Faso réaffirme ainsi son engagement à répondre aux besoins pressants en matière de logement, tout en intégrant les préoccupations plus larges des personnes déplacées internes » a-t-il précisé.

De son côté, le Commandant Pélagie Kaboré, ministre de l’Action humanitaire et de la solidarité nationale, a qualifié cette dotation de « bouffée d’oxygène » dans le contexte actuel. Elle a affirmé que ces logements permettront à 150 ménages de « loger dans des conditions acceptables et dignes » et de mettre en place des projets d’autonomisation.

Oumar Sylla, directeur du Bureau Afrique d’ONU-Habitat, a mis en avant l’aspect innovant du projet, fruit d’une démarche s’appuyant sur l’auto-construction communautaire encadrée. Il a précisé que cette approche favorise les compétences locales, bénéficie d’un accompagnement technique rigoureux et d’une gouvernance de proximité assurée par les municipalités.

En outre, il a souligné que le projet apporte des solutions durables notamment des logements résilients, adaptés et évolutifs qui renforcent l’ancrage territorial, réduisent la vulnérabilité et favorisent la stabilité des communautés.

« Ces logements sont dotés de dispositifs permettant aux bénéficiaires de pratiquer l’agriculture hors-sol. Cet aménagement constitue un levier essentiel d’autonomisation économique, offrant aux ménages vulnérables des opportunités additionnelles de production, de consommation et de génération de revenus. Il renforce ainsi la résilience des familles tout en contribuant à améliorer leur sécurité alimentaire», a-t-il détaillé.

Le projet a également bénéficié du soutien du gouvernement japonais. Jun Agashima, l’ambassadeur du Japon au Burkina Faso, a salué l’approche territoriale intégrée menée par ONU-Habitat et les autorités burkinabè. Pour lui, cette approche fait du logement non pas une fin en soi, mais « un point de départ pour restaurer la stabilité sociale, renforcer la résilience locale et redonner espoir ».

A noter qu’en plus de Boussouma, le projet IPDCA est également en cours d’exécution à Nagréongo, où il vise la construction de 150 logements pour les personnes vulnérables.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24