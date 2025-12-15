Guinée-Bissau : La CEDEAO menace de « sanctions ciblées » et exige le retour rapide à un régime civil

Au terme du sommet de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, Cedeao, tenu ce dimanche 14 décembre 2025, à Abuja au Nigeria, l’organisation régional a rejeté le programme de transition des militaires de la Guinée-Bissau et exigé un retour rapide à l’ordre civil.

Au menu des discussions entre les chefs d’Etat de la Cedeao, figurait, entre autres, la présidentielle en Guinée, qualifiée par le président de la Commission de « progrès significatif » dans le « processus de transition » même si Mamadi Doumbouya brigue la présidence malgré une promesse antérieure de ne pas le faire, et que l’opposant exilé et ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo a été exclu du scrutin.

Interrogé sur la crédibilité du vote en Guinée, Omar Alieu Touray a déclaré : « Nous espérons que les élections seront crédibles, transparentes et équitables ». La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, CEDEAO, a brandi la menace de sanctions ciblées à tous ceux qui entraveraient le processus démocratique en Guinée-Bissau à la suite du coup d’Etat de Novembre dernier.

Pour Julius Maada Bio, Président de la Sierra Leone et Président de la CEDEAO, cette régression démocratique est intolérable, faisant allusion aux changements de régime au Burkina Faso, en Guinée, au Mali et au Niger. En ce qui concerne particulièrement Conakry, l’organisation a qualifié de progrès significatif le processus de transition en cours.

« Les autorités imposeront des sanctions ciblées aux individus ou groupes de personnes qui entravent le processus de transition », a déclaré le président de la Commission de la Cedeao, Omar Alieu Touray qui a, par ailleurs, ajouté que la force de maintien de la paix de la Cedeao, déployée depuis 2022 en Guinée-Bissau, était « autorisée à assurer la protection de tous les dirigeants politiques et des institutions nationales ».

Au chapitre du Bénin, la Cedeao a également condamné le coup d’État avorté grâce à l’intervention militaire du Nigeria. L’organisation régionale a indiqué que d’autres soldats arriveraient prochainement depuis le Ghana et la Sierra Leone. Pour Omar Alieu Touray, « les événements de ces dernières semaines ont montré concrètement ce que signifie la solidarité régionale », avait-il souligné lors de la cérémonie d’ouverture du sommet.

La Cedeao est fortement fistigée par les opinions l’accusant de suivre un agenda politique dicté par l’occident en occurrence la France.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina 24 en Côte d’Ivoire