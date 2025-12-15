Communiqué nécrologique | Décès de Jean Roger OUEDRAOGO : Remerciements

Suite au rappel au père céleste de notre fils, frère, oncle, époux, père et grand-père Feu Capitaine Jean Roger OUEDRAOGO, survenu le 29 Novembre 2025 au CHU de BOGODOGO suivi de l’enterrement le mardi 02 Décembre 2025 au cimetière route Saponé,

– les grandes familles OUEDRAOGO, NANA, COMPAORE, NIKIEMA & ILBOUDO à Ouagadougou, DOULOUGOU, KOMBISSIRI et au GABON.

Le vieux ILBOUDO Souleymane et la famille à Goaghin dans le canton de DOULOUGOU expriment leur profonde gratitude envers tous les parents, les belles familles, les voisins, les amis, les collègues, les sympathisants ;

  • Les responsables et les membres de la chapelle Saint Jean Samuel de Kalgondin
  • Les responsables et membres de la CCB Saint Antoine de Padoue de Kalgondin
  • L’amicale des anciens élèves de l’école Cathédrale de Ouagadougou promotion 1972
  • Ses collègues retraités et toujours en fonction de l’OFINAP
  • Les jeunes, les anciens, les voisins et les amis de Kamsonghin
  • Les jeunes, les anciens, les voisins et les amis de Kalgondin

Pour leurs soutiens multiformes notamment les prières, matériels, financiers, marques de sympathie et de solidarité dont ils ont été entourés dans cette douloureuse épreuve.

La veuve Mme OUEDRAOGO/SAWADOGO Bibata Elsa et ses enfants Docteur Anne Marie Josiane, Steve Marius, Fred Marie Ludovic ont trouvé un réel réconfort du fait de votre présence à leur côté.

Que Dieu tout puissant vous le rende au centuple.

« Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort »

Jean11 :25

