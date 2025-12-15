Visite du Capitaine Ibrahim Traoré à l’institut de l’enseignement militaire supérieur Tiéfo-Amoro : Une école symbole de souveraineté

Partage

Le Président du Faso, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a visité, ce lundi 15 décembre 2025, l’Institut de l’Enseignement Militaire Supérieur TIEFO-AMORO (IEMS-TA). La première visite, dans cette école d’État-major, a été une occasion pour le Chef suprême des Forces armées nationales de décliner sa vision pour l’Armée dans le contexte marqué par les velléités impérialistes et la guerre contre l’hydre terroriste.

En véritable chef de guerre, face aux 28 officiers stagiaires de la première promotion de cette école d’élite militaire, le Chef de l’État a souligné « l’impératif stratégique » de l’institut qui répond à la volonté de souveraineté et d’endogénéisation de la formation des cadres de l’Armée burkinabè.

Selon lui, la situation de guerre que traverse le Burkina Faso devrait permettre à l’institut d’axer son offre de formation sur l’expérience du conflit contre les groupes armés. « Nous devons nous servir de la guerre pour développer notre outil de défense », indique le Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

Face à l’hydre terroriste, le Chef suprême des Forces armées nationales invite les officiers stagiaires au patriotisme, à avoir confiance en eux et à développer des stratégies pour éliminer la menace. Pour ce faire, le Président du Faso insiste sur la discrétion dans la préparation des opérations de reconquête du territoire. « La discrétion est un facteur de succès », souligne le Chef de l’État.

Tout en félicitant les stagiaires et l’encadrement pour le sacrifice et le don de soi, le Président du Faso exhorte le commandement à faire de l’institut, une référence en Afrique. Pour le Commandant de l’Institut, le Colonel-Major Céleste Joseph Moussa COULIBALY, la visite du Chef de l’État est une source de motivation et d’inspiration.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso