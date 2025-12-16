Communiqué | Mutuelle des Agents des Finances (MUAFI) : Avis de recrutement d’un(e) Agent(e) de Bureau

Secteur d’activité : Mutualité sociale

Secteurs d’activités additionnels : Santé et prestations sociales

Spécialité concernée : Agent de soutien.

Niveau du poste : cadre moyen.

Nombre de poste : 01.

Recruteur : Mutuelle des Agents des Finances (MUAFI).

Structure bénéficiaire : Mutuelle des Agents des Finances (MUAFI).

Type de contrat : Contrat à durée déterminée (CDD).

Lieu d’affectation : Ouagadougou.

Dans le cadre du renforcement de ses capacités administratives et logistiques, la Mutuelle des Agents des Finances (MUAFI) reçoit les candidatures de personnes qualifiées pour le recrutement d’un(e) Agent(e) de Bureau.

Ce recrutement vise à améliorer l’efficacité des opérations internes par un appui administratif et logistique quotidien.

Tâches et responsabilités

Placé sous l’autorité du Président du Conseil d’Administration, l’agent de bureau sera commis à différentes tâches, dont certaines s’effectueront à Ouagadougou en présentielle au bureau ou en dehors du bureau et d’autres, en déplacement à l’extérieur de Ouagadougou. Il sera donc permanemment en contact avec les mutualistes et régulièrement en contact avec les partenaires de la Mutuelle des Agents des Finances (MUAFI).

A ce poste, l’agent de bureau devra s’acquitter de tâches de secrétariat, de bureautique, de réceptionniste et de service courrier. Il sera chargé :

de recevoir le courrier arrivé (demande de remboursement, factures, correspondances etc.) ;

de tenir les registres du courrier arrivé et du courrier départ et procéder aux enregistrements puis distribution ;

d’assurer la vérification des pièces des dossiers avant traitement ;

de classer et d’archiver les documents administratifs ;

de collecter les courriers destinés à la MUAFI dans la ville de Ouagadougou ;

de contribuer à la saisie, numérisation, scannage et reproduction des documents ;

d’assister aux tâches de traitement des dossiers sur les logiciels informatiques ;

d’assister les rapporteurs des différentes réunions de la MUAFI pour la rédaction des comptes rendus et procès-verbaux ;

d’accueillir les visiteurs et assurer le standard téléphonique ;

d’assurer les opérations de reprographie, numérisation, scannage, impression ;

d’appuyer la logistique des réunions et déplacements ;

de réaliser des courses administratives si nécessaire ;

de fournir un soutien général au personnel administratif ;

d’accomplir toute autre tâche relevant de ses compétences, selon les besoins du service.

Profil et expériences requis

Le poste d’agent de bureau est ouvert aux personnes des deux (02) sexes, de nationalité burkinabè, âgées de vingt (20) ans 00 mois 00 jour au moins et de trente-neuf (39) ans 00 mois 00 jour au plus au 31 décembre 2025 remplissant les conditions suivantes :

être titulaire d’un diplôme de CAP d’Etat en secrétariat bureautique ou équivalent ;

avoir au moins deux (02) ans d’expérience dans le domaine ;

n’avoir pas fait l’objet de condamnation à une peine d’emprisonnement ferme de trois (03) mois au moins ou d’une peine d’emprisonnement avec sursis de dix-huit (18 mois au moins ;

avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint,…) et des tâches informatiques (numérisation, scannage, impression, photocopie, reluire,…) ;

maîtriser le traitement du courrier et la tenue des registres.

savoir conduire un véhicule à deux (02) roues ;

maîtriser la langue française ;

connaître l’environnement des mutuelles sociales serait un atout ;

avoir un permis de conduire de véhicules au moins quatre (04) roues serait un atout ;

être apte à travailler en équipe et sous pression.

Qualités exigées

Les candidats au poste d’agent de bureau devront :

jouir de ses droits civiques ;

avoir une intégrité professionnelle ;

avoir le sens de l’organisation du travail et du respect des délais ;

avoir un esprit d’initiative, d’anticipation et de rigueur dans l’exécution des tâches quotidiennes ;

avoir une bonne capacité de compréhension et de résolution des problèmes liés à la mise en œuvre des activités ;

être de bonne moralité ;

avoir une bonne tenue et de la courtoisie ;

avoir un sens élevé de l’accueil et des notions de protocole ;

connaître la ville de Ouagadougou ;

connaître l’organisation du Ministère en charge des Finances ;

connaitre les Ministères et Institutions du Burkina Faso,

être d’une grande disponibilité et d’une bonne organisation ;

avoir le sens de la solidarité et de l’entraide ;

avoir la maîtrise de soi.

Conditions particulières

Les candidats au poste d’agent de bureau devront s’engager à :

réaliser les prestations avec célérité et professionnalisme, conformément au contrat de travail qui sera établi et tel que signé par les deux parties ;

être astreint à une obligation de réserve et un devoir de probité et ceci conformément à la déontologie de sa fonction.

Dépôt en ligne des dossiers pour la présélection

Les dossiers de candidatures sont composés exclusivement comme suit :

un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ou une photocopie légalisée de l’une de ces pièces ;

une photocopie légalisée de la Carte Nationale d’identité (CNIB) ou du Passeport en cours de validité ;

un curriculum vitae (CV) détaillé à jour, daté, signé et certifié sincère faisant ressortir les expériences pertinentes et les aptitudes du/de la candidat (e) en cinq (05) pages au maximum ;

une photocopie légalisée du diplôme ou de l’attestation de succès valide.

Les pièces ci-dessus sont recevables à l’adresse suivante :

[email protected]

Lesdites pièces sont recevables du mardi 16 décembre 2025 au mercredi 24 décembre 2025 à 23 heures 59 minutes.

NB : Les photos et images de ces pièces constitutives des dossiers de candidature en ligne ne seront pas examinés.

Composition du dossier physique de candidature à l’issue de la présélection

Les dossiers de candidature devront comprendre obligatoirement :

une demande manuscrite timbrée à 200 francs CFA adressée au Président du Conseil d’Administration de la Mutuelle des Agents des Finances (PCA/MUAFI) ;

une lettre de motivation de deux (02) pages maximum, datée et signée ;

un curriculum vitae (CV) détaillé à jour, daté, signé et certifié sincère faisant ressortir les expériences pertinentes et les aptitudes du/de la candidat (e) en cinq (05) pages au maximum ;

une photocopie légalisée du diplôme ou de l’attestation de succès valide ;

une photocopie des certificats ou attestations de travail ou tout autre document pouvant attester des compétences et expériences mentionnées dans le CV ;

un certificat de nationalité burkinabè ;

un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;

un certificat médical de visite et de contre visite ;

un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ou une photocopie légalisée de l’une de ces pièces ;

une photocopie légalisée de la Carte Nationale d’identité (CNIB) ou du Passeport en cours de validité.

Seuls les candidats admissibles déposeront les dossiers physiques aux dates et heures qui seront communiqués à l’issue de la phase de sélection.

Rémunération

Les prestations feront l’objet d’un contrat de travail dont la rémunération sera définie conforment à la règlementation applicable aux Etablissements Publics à Caractère administratif de l’Etat.

Lieu d’affection et durée du contrat

Le lieu d’affectation est Ouagadougou dans la région du Kadiogo.

Les conditions d’emploi seront précisées dans un contrat conformément à la réglementation nationale.

Le renouvellement du contrat est conditionné par les résultats des évaluations de performance de l’agent.

Déroulement du recrutement

Le recrutement se fera en trois (03) phases :

Présélection sur dossier

Les cents (100) dossiers de candidature reçus en ligne seront traités. Tout dossier incomplet, ou contenant des images ou photos des pièces demandées ou soumis hors délais ne sera pas examiné. Sur ces dossiers reçus en ligne, seuls les quarante (40) meilleurs feront l’objet de présélection sur la base de l’expérience.

Le communiqué de présélection donnera les précisions sur la suite du processus de recrutement.

Tests pratiques

L’accès à la salle de composition des candidats présélectionnés est subordonné à la présentation de la page imprimée de son mail de soumission de sa candidature et de la Carte Nationale d’Identité Burkinabè (CNIB) ou du passeport ayant servi à l’inscription. Les candidats sont informés que les déclarations de perte de CNIB ou de Passeport ne sont pas acceptées.

Les épreuves écrites via l’outil informatique consistent en des tests pratiques notés sur 20 points :

de bureautique (coefficient 4) ;

de secrétariat (coefficient 3);

de culture générale sur l’administration publique (coefficient 1) ;

de culture générale sur la mutualité (coefficient 1).

Toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire.

La liste des candidats admissibles sera publiée.

Entretien avec le comité de recrutement

Les candidats admissibles subiront un entretien avec le comité de recrutement. Ils devront se présenter avec les originales des pièces constitutives du dossier candidature. Ce test oral, noté sur 20 points, a un coefficient de 2.

Il ne sera pas initié une session de rattrapage pour les éventuels(es) absents(es) le jour de l’entretien.

NB : La Mutuelle des Agents des Finances (MUAFI) se réserve le droit de donner une suite ou pas à ce processus de recrutement.