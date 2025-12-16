Ousmane Toé promu Docteur en médecine : Sa thèse démontre l’impact du climat sur le pronostic des AVC au Burkina Faso

Ousmane Toé a été solennellement promu Docteur en Médecine le lundi 15 décembre 2025, à l’issue de la soutenance de sa thèse à l’Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé, section Médecine, de l’Université Joseph KI-Zerbo. Son travail, intitulé « Étude de l’influence des Variations saisonnières et des conditions météorologiques sur le pronostic des accidents vasculaires cérébraux », apporte des données importante pour la santé publique au Burkina Faso. L’impétrant a été élevé au grade de Docteur en médecine avec la mention très honorable.  

L’étude de Ousmane Toé, supervisée par le Professeur Christian Napon et le Dr Emeline Agathe Carama, vise à évaluer comment les conditions climatiques influencent la gravité, les complications et la mortalité associées aux Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC).

Ousmane Toé prête le Serment d’Hippocrate , acte qui scelle son engagement éthique et professionnel envers l’humanité, ses patients et la médecine

Le résultat principal de cette recherche relève une association épidémiologique critique. Le Dr Ousmane Toé a démontré que la période de transition entre la saison chaude et la saison pluvieuse, soit autour du mois de juin, est la plus dangereuse pour les patients. C’est à la fois la période du pic de survenue des AVC et celle où le pronostic est le plus sombre.

Dr Emeline Agathe Camara, co-directrice

Le Dr Emeline Agathe Camara, co-directrice, a confirmé la pertinence de ce résultat.  « La découverte la plus frappante est que cette même période est associée au taux maximal de complications et au taux de mortalité le plus élevé », a-t-elle renchérît.

L’impétrant a précisé les facteurs climatiques en cause. « La température élevée, la précipitation abondante et l’humidité relativement élevée aussi, favorisent et aggravent le pronostic des accidents vasculaires cérébraux », a-t-il fait savoir.

Ce phénomène selon le nouveau docteur, suggère que le stress physiologique lié au changement de conditions exacerbe la vulnérabilité des patients.

Professeur André K. Samadoulougou, Président du jury,

Le jury a salué la pertinence scientifique de la thèse. Le Professeur André K. Samadoulougou, Président du jury, a souligné que la portée scientifique cette étude permet d’avoir des données qui éclairent la prise de décisions dans le sens d’améliorer la santé de la population. « L‘identification de cette période critique est une donnée fondamentale qui peut aider les autorités à mieux informer la population», a-t-il confié.

Grâce aux efforts d’amélioration des soins, l’ impétrant a noté une baisse encourageante du taux de mortalité post-AVC, qui est passé de 31,8% en 2010 à 17% en 20.

Le Docteur Ousmane Toé exhorte la population à adopter des « mesures d’hygiène environnementale pendant ces périodes critiques ». Les travaux futurs prévus par l’équipe incluent une étude prospective plus vaste, notamment avec l’hôpital des épidémiologies, afin de concrétiser les stratégies de prévention.

Quant à son parcours professionnel, le Dr Ousmane Toé a annoncé son intention de se spécialiser en Imagerie Médicale, qui joue un rôle important dans le diagnostic précoce des AVC et la réduction de la mortalité.

Akim KY 

Burkina 24 

