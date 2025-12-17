États-Unis : 9 pays africains visés par la nouvelle interdiction de voyage de l’administration Trump

L’administration du président Donald Trump a annoncé, mardi 16 décembre 2025, une extension significative des restrictions de voyage vers les États-Unis, portant à plus de 30 pays le nombre total de nations concernées par une interdiction totale ou partielle d’entrée sur le territoire américain.

Selon la Maison-Blanche, 20 nouveaux pays, ainsi que les détenteurs de documents délivrés par l’Autorité palestinienne, sont désormais soumis à ces mesures. Parmi eux, 9 pays africains figurent sur la liste.

Cinq pays frappés par une interdiction totale

5 États sont désormais soumis à une interdiction complète de voyage vers les États-Unis. Il s’agit du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Soudan du Sud et de la Syrie.

Par ailleurs, 15 autres pays font l’objet de restrictions partielles, notamment en matière de visas. Sur le continent africain, cette catégorie inclut le Nigeria, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Bénin et la Tanzanie.

Motifs sécuritaires avancés par Washington

Les autorités américaines justifient cette décision par la nécessité de renforcer les normes de sécurité liées à l’immigration. La Maison-Blanche évoque plusieurs préoccupations, dont la corruption, la fiabilité des documents d’identité, le dépassement des durées de visa et des risques pour la sécurité nationale.

Les nouvelles mesures doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2026. Certaines catégories de personnes restent toutefois exemptées, notamment les résidents permanents légaux, les diplomates, les athlètes, ainsi que les individus dont l’entrée serait jugée conforme aux intérêts stratégiques des États-Unis.

Source : Africanews