Sport pour tous : Daouda Kader Traoré et le Mojut fitness rassemblent au quartier Tanghin de Ouagadougou

Partage

Daouda Kader Traoré a tenu la troisième édition de MOJUT Fitness au quartier Tanghin de Ouagadougou. Plus d’un millier de personnes se sont retrouvées le samedi 13 décembre 2025 pour perdre quelques calories.

Pour l’étape 2025 du MOJUT Fitness de Ouagadougou, l’équipe de Daouda Kader Traoré s’est retrouvé au quartier Tanghin dans l’arrondissement 4 de Ouagadougou.

Dans un espace vide, ces amateurs de sport dans toute sa dimension ont réalisé en compagnie de jeunes et enfants du quartier, quelques exercices d’aérobic. Guidée par les moniteurs, pendant près d’un d’une heure, ils ont partagé des moments de sport dans une ambiance festive.

L’initiative du MOJUT Fitness est de Daouda Kader Traoré, policier et karatéka, plusieurs fois champions du Burkina Faso. « Pour cette édition, on peut dire que c’est une édition réussie au vue de la mobilisation. On cherche à faire bouger le maximum de gens autour du sport. On ne peut qu’être satisfait », s’est réjoui Daouda Kader Traoré.

Chaque année, le MOJUT Fitness tient une séance au quartier Tanghin de Ouagadougou et une autre en province. La dernière édition en province s’est tenue à Koudougou où l’équipe a rendu hommage à Hermann Zoma, un policier qui a donné sa vie pour défendre sa patrie. Cette année, le MOJUT Fitness vise une autre ville. « Pour la prochaine édition hors de Ouaga, nous visons Ouahigouya ou Manga », espère Daouda Kader Traoré.

« L’objectif est de faire rassembler le maximum de personnes. C’est aussi donner cette identité sportive à notre quartier, rassembler les gens à travers cet élément qui est le fitness », explique-t-il. Après cet évènement de fin d’année dans le quartier, Daouda Kader Traoré et ses camarades vont se lancer dans la prochaine édition, toujours en espérant rassembler plus de personnes autour du fitness.