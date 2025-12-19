De 64 à plus de 7 000 étudiants : L’IST célèbre 25 ans de croissance et d’innovation

L’Institut Supérieur de Technologie (IST) a célébré, ce vendredi 19 décembre 2025, ses 25 années d’existence sous le thème “25 ans d’excellence académique au service du développement et une place mérite dans nos cœurs”.

Créé en 2000 avec seulement 64 étudiants, l’IST s’est progressivement imposé comme une référence dans le paysage de l’enseignement supérieur burkinabè.

Aujourd’hui classé premier dans le palmarès des meilleurs instituts d’enseignement supérieur au Burkina Faso, l’établissement compte plus de 7 000 étudiants répartis sur neuf campus à travers le pays.

Fondateur de l’IST, le Pr Issa Compaoré n’a pas caché sa satisfaction en revisitant le chemin parcouru. Revenant sur l’évolution de l’institution en un quart de siècle, il a salué une croissance aussi bien quantitative que qualitative.

“Aujourd’hui, nous avons des campus un peu partout à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, à Tenkodogo. Ce n’est pas seulement en quantité mais en qualité, nos écoles sont classées parmi les meilleurs établissements par le ministère de l’enseignement supérieur”, a-t-il déclaré.

Pour le Pr Compaoré, le bilan de ces 25 années est largement positif. Il a souligné que les résultats enregistrés sont à la hauteur des ambitions initiales, tout en se projetant vers l’avenir. “Nous avons non seulement les ambitions que nous allons placer dans le cadre de notre plan académique 2026-2030”, a-t-il indiqué, précisant que l’institut entend renforcer sa proximité avec les étudiants à travers des projets de construction d’infrastructures dans plusieurs quartiers de la capitale burkinabè.

C’est d’ailleurs dans cette dynamique que le choix a été fait de célébrer cet anniversaire sur l’un des nouveaux sites de l’IST, situé dans le quartier Toeyibin, et dont la mise en service est prévue pour l’année 2026. “Nous avons vraiment l’ambition d’investir dans les infrastructures, d’investir dans le renforcement du corps professoral conformément au nouveau cahier de charges mais également d’embrasser la digitalisation et l’intelligence artificielle”, a-t-il ajouté.

Abordant la gouvernance de l’institution, le fondateur a tenu à souligner que l’IST a désormais dépassé le cadre d’un projet individuel. Selon lui, l’établissement repose aujourd’hui sur une structure solide, dotée d’un conseil d’administration et d’un capital conséquent.

“Nous avons dans notre conseil d’administration, des fonds d’investissements comme le Fonds burkinabè de développement économique et social et également Néré Capital, c’est une société anonyme au capital de 700 millions, il y a plus de 40 actionnaires, ce n’est plus une affaire de M. Compaoré tout seul”, a-t-il souligné.

Parrain de la cérémonie, le PDG du groupe Coris Bank Holding Idrissa Nassa a, pour sa part, insisté sur le lien indissociable entre la formation universitaire et le développement des entreprises.

“L’Université et l’entreprise ne sont pas deux mondes distincts. Elles continuent un écosystème unique, complémentaire et interdépendant. Dans un monde marqué par des mutations technologiques rapides, la formation initiale ne suffit plus”, a-t-il fait observer.

Dans cette perspective, il a exhorté les entreprises burkinabè à investir davantage dans la formation continue. “Le déficit de compétence est une vulnérabilité stratégique, la formation est un levier de performance, de compétitivité et de résilience”, a-t-il soutenu.

Présent à la cérémonie, le ministre de l’Enseignement supérieur, Adjima Thiombiano, a formulé le vœu de voir l’IST poursuivre sur cette lancée et renforcer, dans les années à venir, sa contribution à la formation de ressources humaines de qualité au service du développement du Burkina Faso.

W.S

