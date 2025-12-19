Ministère de la santé : Le mérite de 362 agents officiellement reconnu

Partage

Le mérite de 362 agents, toutes catégories confondues, du ministère de la santé et de l’hygiène publique a été officiellement reconnu, ce vendredi 19 décembre 2025, à Ouagadougou, à l’occasion d’une cérémonie de décoration présidée par le chef dudit département, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou. Il était assisté de son collègue en charge de la Fonction publique, Mathias Traoré.

Cette cérémonie, selon Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, ministre de la santé et de l’hygiène publique, revêt une signification toute particulière. Elle est avant tout un acte de reconnaissance de la Nation incarnée par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Pour Dr Kargougou, décorer un agent de santé, c’est honorer le travail bien fait, le sens du sacrifice et de la loyauté envers le service public. Vivant ou décédé, chaque récipiendaire a reçu sa distinction pour avoir contribué à « la résilience et à la performance » du système de santé burkinabè.

« Chers récipiendaires, à travers ces décorations, la Nation vous dit tout simplement merci. Merci pour les nuits sans sommeil. Merci pour les urgences gérées dans l’ombre. Merci pour l’écoute attentive des patients. Merci pour les gestes techniques précis. Merci pour la compassion dont vous faites preuve chaque jour », a-t-il dit sa gratitude.

Feu Pharmacien Colonel-major Lassana Sangaré a été fait Officier de l’Ordre de l’Etalon à titre posthume. La veuve, Dr Nestorine Sangaré, reconnaissante au ministère de la santé, dit ressentir aussi de la peine.

« Ça fait de la peine, parce que j’aurais aimé que ce soit lui-même qui vienne prendre avec ses collègues, mais je suis reconnaissante au ministère qui salue son travail et sa contribution au développement de la santé dans notre pays », a-t-elle déclaré.

Wenceslas Koita, coordonnateur du projet de renforcement de la performance et de la résilience du système de santé, a été fait Chevalier de l’Ordre de l’Etalon. Il dit éprouver un sentiment de fierté et de reconnaissance.

Sa distinction, il l’a également dédiée à ses collaborateurs. « Je dis merci aux autorités pour cet honneur fait à mon endroit. C’est le travail de toute une équipe », a-t-il fait remarquer en toute humilité.

Au total, 362 agents ont été décorés, dont 25 au titre de l’Ordre de l’Etalon, 27 au titre de l’Ordre du Mérite burkinabè et 210 au titre de l’Ordre du Mérite de la santé et de l’Action sociale, agrafe santé.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24