PMU’B : Avec 600 F CFA, Cheick Omar Ouattara rafle la cagnotte de 75 928 000 F CFA

La Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) continue de transformer la vie des parieurs. Cheick Omar Ouattara, l’heureux gagnant qui a trouvé la combinaison gagnante du 4+1 PMU’B, lors du tirage du 7 décembre dernier, est rentré en possession de son gain le jeudi 18 décembre 2025, à Dédougou.

Comme le dit son slogan, « les lots aux gagnants, les bénéfices au Faso », la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) a une fois de plus fait parler son cœur. Cette fois ci, en faveur de Cheick Omar Ouattara qui a remporté le 4+1 du 7 décembre 2025. Il est officiellement rentré en possession de son chèque, le jeudi 18 décembre 2025, à Dédougou.

Fidèle parieur depuis 2016, Cheick Omar n’en est pas à son premier coup d’éclat. Après avoir goûté à la victoire en 2024 avec un gain de 1 328 000 FCFA, à peine un an, la chance lui sourit de nouveau. Mais cette fois-ci avec une intensité hors du commun. Il décroche la coquette somme de 75 928 000 FCFA. Il a promis d’utiliser son gain à bon escient.

« Je peux rassurer la population et le public ici présent que l’argent ne sera pas dilapidé. De un, je suis un fonctionnaire. Souvent, nous prenons les prêts pour même réaliser les projets. Nous avons des projets souvent, mais nous sommes en manque de moyens pour les réaliser.

Aujourd’hui, je rends grâce à Dieu. Je suis rentré en possession de plus de soixante-quinze millions, je vais créer des projets, des activités pour permettre à d’autres personnes de sortir également de la précarité », a-t-il fait la promesse.

Ces conseils de prudence ont été portés par Eugène Thiombiano, Conseiller Technique du Directeur Général de la LONAB. Présent à la cérémonie, il a exhorté le lauréat à une gestion rationnelle de sa fortune.

« Le message que je souhaite adresser au gagnant est, avant tout, de faire preuve de réflexion. Il doit prendre le temps nécessaire, s’entourer de conseillers avisés et réaliser des investissements utiles. L’objectif est de créer de l’emploi et de la richesse, tant pour la ville de Dédougou que pour l’ensemble du Burkina Faso.

Il exerce déjà un métier ; il ne doit donc pas se précipiter. Il peut également solliciter l’accompagnement de la maison de l’entreprise pour orienter ses choix de manière stratégique », a souhaité Eugène Thiombiano.

Pour clore son intervention, il a encouragé les Burkinabè à croire en leur bonne étoile, tout en restant lucides, car dit-il, « on ne peut pas gagner sans avoir joué, c’est une évidence. Mais au-delà du gain, ce que nous demandons, c’est la modération.

Monsieur Ouattara a osé et a réussi, mais il l’a fait avec discernement. Nous voulons que chaque parieur adopte cette attitude de jeu responsable. Jouez, mais jouez rationnellement ».

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24