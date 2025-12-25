CAN 2025 : Les Lions du Cameroun affirment leur présence dans la jungle face aux Panthères du Gabon !

Partage

Pour son entrée en lice dans la CAN Maroc 2025, le Cameroun a battu le Gabon ce mercredi 24 décembre 2025. Plus qu’un simple match, ce rendez-vous a été l’occasion pour les Lions Indomptables d’affirmer leur statut dans cette compétition (1-0).

Dos au mur après avoir manqué la qualification pour le Mondial 2026, le Cameroun débute cette CAN avec l’intention d’imposer sa suprématie. Cependant, les Lions devaient faire face aux Panthères du Gabon, qui avaient montré un visage séduisant lors des éliminatoires et des derniers matchs amicaux.

La rencontre a rapidement tourné à l’avantage des Camerounais. Les Lions ont pris le dessus en ouvrant le score dès la 6e minute grâce à Etta Eyong. Les Panthères ont tenté de répondre, mais ont manqué de lucidité devant les cages. Le jeu s’est intensifié avec notamment l’entrée en jeu de Pierre-Emerick Aubameyang.

Malgré la pression gabonaise à la reprise, les rois de la jungle sont restés sereins, guettant la moindre opportunité en contre.

Les Panthères se sont incliné finalement dans ce groupe F, laissant le Cameroun prendre une bonne option pour la suite. Le ballon va rouler dans ce groupe, avec d’autres chefs de la savane, après la reprise de la 2ème journée.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24