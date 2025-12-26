CAN 2025 Groupe A : Les Comores tiennent la Zambie en échec (0-0)

Les Comoriens et les Zambiens doivent attendre la dernière journée pour prendre enregistrer leurs premières victoires.
Le premier match de la CAN sans but. Dans le groupe A de la CAN 2025, les Cœlacanthes des Comores et les Chipolopolos de Zambie se sont séparés sur un score de parité (0-0) ce vendredi 26 décembre 2025 au Stade Mohamed V de Casablanca. 

Miziane Maolida croyait avoir ouvert le score pour les Comores à la 18e minute, sur une superbe passe de Rafiki Saïd. Sur une action d’école, Rafiki Saïd perce la défense zambienne avant de servir Miziane Maolida, qui ne laisse aucune chance au gardien adverse. Mais après consultation, le but est annulé.

Malgré la pression mise par les Zambiens, le score demeure à zéro but partout. Les Zambiens, qui avaient arraché un point face au Mali (1-1) lors de la première journée, comptent désormais deux points et doivent compter une contreperformance du Mali pour garder la 2e place.

Les Comores visent également une place de huitième de finale et doivent tenter d’arracher des points lors de la dernière journée du groupe face au Maroc, pays hôte.

