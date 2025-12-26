CAN Maroc 2025 : Le Maroc tenu en échec par le Mali à Rabat (1-1)

Grand favori de la CAN 2025 disputée à domicile, le Maroc espérait enchaîner ce vendredi soir face au Mali après sa victoire en match d’ouverture contre les Comores (2-0). Mais au Stade Prince-Moulay-Abdellah de Rabat, les Lions de l’Atlas ont été accrochés par les Aigles maliens (1-1), lors du choc de la deuxième journée du groupe A.

Dans une rencontre très attendue, les hommes de Walid Regragui ont longtemps dominé les débats sans toutefois se montrer suffisamment tranchants.

Juste avant la pause, le Maroc est récompensé de sa pression avec un penalty suite à maniement de ballon dans la surface de réparation. Brahim Diaz (45e+5) ne tremble pas sur le penalty. D’une frappe croisée, il prend le gardien à contre-pied et c’est l’ouverture du score (1-0).

Au retour des vestiaires, le Mali, déjà sous pression après son nul concédé face à la Zambie (1-1), affiche un autre visage. Plus entreprenants, les Aigles obtiennent à leur tour un penalty à la 63e minute. Après quelques secondes d’hésitation, l’arbitre confirmé sa décision. Sinayoko (64e) permet au Mali d’égaliser (1-1).

Malgré une fin de match disputée, aucune des deux équipes n’est parvenue à faire la différence. Le Maroc concède ainsi son premier nul du tournoi, tandis que le Mali arrache un point précieux dans la course à la qualification.