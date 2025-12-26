CAN 2025 Groupe B : L’Égypte domine l’Afrique du Sud (1-0) et se qualifie en huitième

Les Pharaons d'Egypte disputeront les huitièmes de finale de la CAN 2025.
C’était presque la finale du groupe B, ce vendredi 26 décembre 2025 au Maroc. L’Égypte et l’Afrique du Sud se disputaient la première place et un huitième de finale plus abordable. Les Pharaons se sont imposés sur le plus petit des scores (1-0). 

La rencontre s’est débloquée juste avant la pause. A la 45e minute, Mohamed Salah obtient un penalty après consultation de la VAR et le transforme avec sang-froid, d’une panenka. Mais dans la foulée, l’Égypte est réduite à dix avec l’expulsion de Mohamed Hany (45e+4).

En seconde période, les Bafana Bafana prennent le contrôle du jeu et multiplient les offensives. El Shenawy, le gardien de but égyptien, très sollicité, maintient l’avantage de son équipe malgré la pression sud-africaine. La fin de match est tendue avec une nouvelle intervention de la VAR.

Grâce à cette victoire (1-0), l’Égypte s’empare de la première place du groupe B avec six points. L’Afrique du Sud devra se relancer lors de la dernière journée. L’Egypte est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale notamment. Dans le même groupe, l’Angola et le Zimbabwe ont fait match nul (1-1).

