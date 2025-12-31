Unis pour la paix : Le Haut-Commissaire Désiré Badolo s’adresse aux populations du Sourou

Partage

Ceci est une tribune du Haut-Commissaire de la Province du Sourou, Désiré BADOLO, à l’occasion du nouvel an.

À l’orée de l’année 2026, je voudrais rendre grâce à Dieu pour la santé qu’il nous a donnée, ce qui nous a permis de faire face aux multiples défis de l’année qui s’achève.

L’année 2025 aura été marquée par des événements majeurs dans notre province. Sur le plan sécuritaire, on citera la reconquête de la vallée du Sourou, en particulier les communes de Di et Lanfiera, où les forces ont pris position en mars 2025. Après cinq ans d’absence des FDS dans ces localités de notre province, cette prouesse de nos forces combattantes a été unanimement saluée.

Nous saluons cette réussite des Forces combattantes qui a permis d’engranger des acquis palpables sur le terrain. La consolidation de ces acquis se poursuit en vue de restaurer durablement la sécurité pour permettre aux populations, notamment aux producteurs de cette zone, de reprendre sereinement leurs activités de production au grand bonheur des populations du Burkina Faso tout entier.

On peut également citer la gestion de la crise humanitaire engendrée par le mouvement des populations en provenance des communes de Di, Lanfiera et Kassoum, courant avril-mai 2025, rendue possible grâce à l’esprit de solidarité agissante des populations.

Je salue la maturité et l’esprit de solidarité des populations de Tougan, qui se sont mobilisées pour réserver un accueil fraternel à leurs frères et sœurs contraints de quitter leurs villages. Je suis reconnaissant également aux ONG humanitaires pour leur mobilisation dans la gestion de cette crise. Sous la houlette de la Direction provinciale en charge de l’action humanitaire du Sourou, les ONG ont été au-devant de cette gestion, à laquelle j’associe aussi le district sanitaire de Tougan, qui a mobilisé les agents de santé pour apporter secours et assistance à ces populations en détresse.

Un autre fait marquant est survenu à la fin du troisième trimestre de l’année 2025. Il s’agit de la situation sécuritaire et humanitaire à Gomboro, qui s’est invitée comme une épreuve supplémentaire au cours de cette année 2025. Mais grâce à l’esprit de combativité des Forces de défense et de sécurité, cette localité a été vite reconquise et les populations y sont de retour.

Je voudrais saluer le courage et la bravoure des Forces de Défense et de Sécurité qui ont résisté face à l’adversité dans cette zone. Je salue la mémoire de l’ensemble des Forces de Défense et de Sécurité, des Volontaires pour la Défense de la Patrie et des victimes civiles arrachées à notre affection au cours de cette année 2025 du fait des actions des groupes armés terroristes. Je salue également leurs familles et leur exprime toute ma solidarité et ma compassion. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés ainsi qu’à ceux qui portent encore les stigmates de ces événements.

J’ai également une pensée particulière pour les populations déplacées internes des communes de la province. Je leur exprime ma proximité et ma solidarité tout en les rassurant que tout est mis en œuvre pour leur retour dans leurs localités d’origine. J’ai une pensée particulière à l’endroit des producteurs de la vallée du Sourou et de toutes les communes de la province qui, malgré le contexte sécuritaire, ont opposé une résistance farouche à l’ennemi en emblavant des superficies très importantes, couronnées de rendements fort appréciables permettant de faire face à la situation alimentaire dans la province.

À l’orée de cette année 2026, je voudrais rassurer quant à la poursuite de toutes les actions engagées par l’ensemble des Forces de Défense et de Sécurité pour restaurer la sécurité dans la province, en vue de permettre le retour des personnes déplacées internes dans leurs villages respectifs. Les plus hautes Autorités accordent une place de choix à la situation sécuritaire qui prévaut dans la province du Sourou. J’invite les populations à rester sereines et à faire confiance aux autorités quant à la prise en charge de cette question. Des acquis ont été engrangés au cours de l’année 2025. Mais ces acquis restent à consolider, nous en avons pleine conscience. C’est dans cette dynamique que s’inscrivent les actions des plus Hautes Autorités et des Forces de défense et de Sécurité. Toutefois, ces actions ne peuvent à elles seules produire des résultats à la hauteur de nos attentes sans le soutien, la mobilisation et l’engagement des populations.

J’exhorte les populations à maintenir et à renforcer la dynamique de mobilisation et d’engagement observée tout au long de l’année 2025 qui s’achève, car des défis demeurent toujours.

C’est ensemble, dans la cohésion, l’unité et la fraternité, que nous pouvons relever ces défis. Travaillez donc à la cohésion sociale, parce qu’aujourd’hui, seules les valeurs de cohésion et d’unité peuvent renforcer notre capacité à résister contre l’adversité. Les terroristes, comme j’ai l’habitude de le dire, ne sont pas plus forts que nous. C’est leur capacité de résilience, leur capacité d’unité et de cohésion qui constituent leur force. Il nous appartient également d’en tirer leçon pour que nous puissions y faire face et relever l’ensemble des défis auxquels nous serons confrontés au cours de l’année qui s’annonce.

J’invite la population à fêter avec un esprit de partage, un esprit de solidarité et de compassion envers l’ensemble des Forces de Défense et de Sécurité, et des Volontaires pour la Défense de la Patrie, qui combattent dans les sous-unités à l’intérieur de la province pour que la quiétude et la stabilité puissent régner progressivement et permettre à chacun de vaquer à ses occupations.

Je voudrais rendre un hommage appuyé à l’ensemble des forces vives de la province, toutes les couches socioprofessionnelles confondues, pour leur accompagnement et leur engagement ayant permis de relever les multiples défis auxquels nous avons été confrontés, tout en les exhortant à maintenir la dynamique et à s’armer de courage pour la suite du combat au cours de l’année 2026. Je voudrais terminer en souhaitant une bonne et heureuse année 2026 à toutes et à tous. Que cette année nouvelle soit porteuse de paix, de sécurité, de santé et de prospérité partagée pour tous !

Tougan, le 30 décembre 2025

Le Haut-Commissaire de la Province du Sourou*

Désiré BADOLO