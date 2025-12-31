Développement endogène : La délégation spéciale de Ouagadougou célèbre ses généreux donateurs

Partage

Dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour le développement communautaire (IPDC), la commune de Ouagadougou a organisé, le mardi 30 décembre 2025, la troisième édition de la cérémonie de remise d’attestations de reconnaissance à des donateurs communautaires. Près d’une soixantaine bienfaiteurs ont ainsi été honorés pour leur contribution remarquable à la réalisation d’infrastructures socio-économiques au cours de l’année 2025.

Placée sous l’égide de l’Union des jeunes unis pour le développement du Burkina, cette cérémonie a mis en lumière l’importance de l’IPDC, dont l’objectif est d’améliorer durablement les conditions de vie des populations à travers la construction d’infrastructures et la promotion de l’emploi décent.

À travers leurs actions, les donateurs ont démontré que le développement local repose également sur l’engagement citoyen et la solidarité communautaire, et non uniquement sur l’action de l’État. En distinguant ces acteurs locaux, les organisateurs ont salué leur sens du devoir civique et encouragé une dynamique collective de développement.

En effet, Maurice Konaté, président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, a exprimé sa profonde reconnaissance à l’endroit des donateurs pour leur engagement constant durant l’année écoulée. Selon lui, leurs initiatives constituent une preuve tangible que le développement endogène est en marche au Burkina Faso. Il a souligné que la remise de ces attestations va bien au-delà d’un simple geste symbolique, car elle célèbre une vision partagée et une mobilisation collective.

« Grâce à votre précieuse contribution, plusieurs infrastructures routières ont été améliorées, des bâtiments administratifs réhabilités et des espaces publics dotés d’éclairage, facilitant ainsi la mobilité des populations et améliorant les conditions de travail des agents. Chaque infrastructure réalisée grâce à votre appui transforme nos quartiers, renforce notre résilience et participe activement au développement socio-économique de notre pays dans le cadre de l’IPDC », a-t-il déclaré.

Il a, par ailleurs, invité l’ensemble des citoyens à s’engager davantage pour accompagner le développement de la commune de Ouagadougou.

Parmi les récipiendaires figure Marius Kiema, président de l’Association des résidents de Silmiyiri. Il s’est réjoui de cette reconnaissance, qu’il considère comme une source de motivation supplémentaire. Selon lui, cette distinction est le fruit d’actions collectives menées au profit de la communauté.

« Nous avons procédé au reprofilage de certaines voies à Silmiyiri, installé des lampes solaires pour renforcer la sécurité face aux agressions, planté des arbres autour du cimetière et éclairé plusieurs zones sombres du quartier. Ces actions permettent aujourd’hui aux populations de circuler dans de meilleures conditions et en toute sérénité », a-t-il expliqué.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24