CAF : Bertrand Traoré sanctionné après ses propos sur l’arbitrage face à l’Algérie

La défaite a laissé des traces. Battus sur la plus petite des marges (1-0) par l’Algérie lors de la CAN, les Étalons du Burkina Faso ont quitté la pelouse frustrés. Leur capitaine Bertrand Traoré n’a pas caché son amertume à l’issue de la rencontre. Une sortie médiatique à chaud qui lui vaut aujourd’hui une sanction de la Confédération africaine de football (CAF).

Dans un communiqué publié par la Fédération burkinabè de football (FBF), elle annonce que Bertrand Traoré a été auditionné par la commission de discipline de la CAF à la suite de ses propos tenus en interview d’après-match. Après cette audition, le capitaine des Étalons écope d’une amende de 10 000 dollars américains pour des propos jugés injurieux.

Une colère née d’un penalty controversé

Au micro de BeIN Sports, juste après le coup de sifflet final, Bertrand Traoré était visiblement encore sous le coup de l’émotion. Il avait d’abord livré une analyse sportive lucide de la rencontre. Mais le tournant du match, un penalty transformé par Riyad Mahrez, a fait basculer le discours.

Le capitaine burkinabè a vivement critiqué l’arbitrage. Bertrand Traoré a reproché aux arbitres de n’avoir pas consulté la VAR sur un possible penalty sur lui mais aussi celui consécutif au but algérien.

Dans un contexte où plusieurs acteurs de la CAN ont déjà pointé du doigt des décisions arbitrales controversées, Bertrand Traoré est allé plus loin, évoquant un risque pour l’image de la compétition.

Excuses et rappel à l’ordre

Convoqué par la CAF, le joueur a présenté ses excuses et exprimé ses regrets devant la commission de discipline. La FBF dans son communiqué, indique prendre acte de la décision et tient à rassurer l’opinion publique que cet incident ne remet « nullement en cause l’engagement, le professionnalisme et la détermination de Bertrand Traoré », déterminé à continuer à se battre pour aider les Étalons à atteindre leurs objectifs.

Cap sur la qualification

Sportivement, avec trois points au compteur, les Étalons occupent la deuxième place du groupe E et sont déjà qualifiés avant d’affronter le Soudan ce mercredi 31 décembre.