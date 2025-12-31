Blocage du convoi militaire français à Kaya : Le livre « Kaya » grave la résistance populaire dans l’histoire du Burkina Faso

L’ouvrage « Kaya », signé de l’écrivain burkinabè Boukaré Bara, a été officiellement dédicacé le mardi 30 décembre 2025 à Ouagadougou, en présence d’acteurs de la société civile, de journalistes et de lecteurs. Ce livre de 135 pages revient sur l’un des événements les plus marquants de l’histoire récente du Burkina Faso : le blocage du convoi militaire français par les populations de Kaya, alors en route vers le Niger.

Burkinabè résidant en Allemagne et président de l’association La Passerelle, Boukaré Bara présente son œuvre comme un livre de résistance, de mémoire et de prise de conscience collective.

« Le livre s’adresse d’abord aux Burkinabè et aux Africains, parce que c’est un livre de résistance. Aujourd’hui, chacun doit connaître son camp, car celui qui ne comprend rien à la géostratégie risque de disparaître », a-t-il expliqué.

À travers ce récit, l’auteur met en lumière l’acte posé par les populations de Kaya, qu’il qualifie d’héroïque. Selon lui, ces citoyens ont fait face, avec des moyens rudimentaires, à un convoi lourdement armé. « Avec leurs pierres, leurs cailloux, leurs femmes et leur détermination, ils se sont opposés. Ce n’est pas seulement Kaya, c’est tout le Burkina Faso qui a résisté », soutient Boukaré Bara.

Pour l’auteur, l’écriture de « Kaya » répond aussi à un impératif de mémoire collective. « Nous ne mettons pas assez l’accent sur nos héros. Ailleurs, les actes héroïques sont enseignés et valorisés. Ici, ce n’est pas toujours le cas. J’ai écrit ce livre pour que demain, d’autres n’écrivent pas notre histoire à notre place », a-t-il affirmé.

Préfacier de l’ouvrage, Nestor Podassé, coordonnateur national de la Planète des jeunes panafricains, dit avoir été motivé par la volonté d’immortaliser une histoire vécue.

« Nous avons manifesté pour demander le départ de l’armée française. Nous avons été gazés, emprisonnés, certains ont échappé à des tentatives de mort. Retracer cette histoire, c’est laisser un témoignage utile pour nos enfants et nos petits-enfants », a-t-il confié.

Acteur de terrain lors des mobilisations, Nestor Podassé est revenu également sur le rôle du blocage des convois dans le départ de l’armée française du Burkina Faso.

« Au début, beaucoup nous prenaient pour des plaisantins. Le blocage est parti de Bobo-Dioulasso, puis Ouagadougou, avant d’être renforcé à Kaya. C’est là que le déclic est venu dans le cœur de nombreux Burkinabè », a-t-il souligné.

Il rappelle que cette lutte a eu un coût humain important. « À Kaya, cinq camarades ont été blessés par balles. À Téra, au Niger, il y a eu plusieurs morts et blessés, et le jeune leader qui avait coordonné le blocage a été assassiné plus tard. C’est pour cela qu’il est important d’immortaliser cet événement », insiste-t-il.

Disponible en français, en allemand et en russe, « Kaya » est vendu au prix unitaire de 5 000 FCFA, notamment à la librairie Mercury, au Mémorial Thomas Sankara et sur Amazon. Une version audio en mooré est déjà disponible, tandis que des traductions en langues nationales et internationales sont en cours. Une adaptation cinématographique du roman est également annoncée.

Au-delà du livre, Boukaré Bara mène une action de promotion culturelle à travers la réalisation et la distribution de cartes présentant différentes villes et potentialités du Burkina Faso, afin de projeter une image positive du pays à l’international. « Venez découvrir le Burkina Faso. Kaya, ce n’est pas seulement la résistance, c’est aussi la culture, le tissage et la gastronomie », a laissé entendre l’auteur.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24