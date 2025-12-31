Accueil/Actualité/communiqués de presse/Annonce | 25 millions d’Etalons, une même fierté Annonce | 25 millions d’Etalons, une même fierté Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 2 heures0 Moins d’une minute PartageOrange Burkina vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année 2026. Que la paix, le succès et le bonheur habitent notre patrie, le Burkina Faso. Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 2 heures0 Moins d’une minute Linkedin Messenger Messenger WhatsApp Telegram Partager par email Imprimer