Journées culturelles et sportives du ministère de la Défense : La traditionnelle course cycliste clôture l’édition 2025 à Ouagadougou

Les traditionnelles activités culturelles et sportives de fin d’année du ministère en charge de la Défense sont terminées. Pour cette édition 2025, une course cycliste opposant les femmes du quartier Nagrin à celles du ministère, suivie de la remise officielle des prix, a marqué la fin des festivités. L’événement s’est déroulé le mardi 30 décembre 2025, dans le quartier Nagrin de Ouagadougou.

Depuis le 23 décembre dernier, le ministère de la Défense tenait la troisième édition de ces journées. Après plusieurs jours de compétitions (cyclisme, pétanque, scrabble, jeux de cartes, ludo, dames, tennis de table, marche sportive etc.), le rideau est tombé ce mardi 30 décembre 2025.

L’édition s’est achevée par une course cycliste réunissant 37 coureuses. Après un parcours de 4,5 km, c’est Karidjatou Milogo qui s’est imposée en cette année. « Je n’avais jamais participé à une course cycliste. Aujourd’hui, je termine première et j’en suis très heureuse. Je remercie les organisateurs et que Dieu bénisse leur travail. L’année prochaine, s’ils organisent à nouveau l’événement, je participerai avec plaisir », a-t-elle déclaré.

Selon l’inspecteur général des Forces armées nationales, le général de brigade Mady Savadogo, représentant le ministre d’État en charge de la Défense, ces activités visent à créer un cadre de communion entre civils et Forces de Défense et de Sécurité (FDS). Elles ont pour but de renforcer la cohésion entre le ministère, la population burkinabè en général et les habitants de Nagrin en particulier.

« Cette troisième édition est une satisfaction totale, comme en témoigne la forte mobilisation. Tous les programmes prévus ont été menés à terme. Nous comptons pérenniser cette initiative pour renforcer le vivre-ensemble avec nos voisins de Nagrin. Nous sommes sur le terrain, certes, mais nous savons aussi communier avec la population, ce qui nous renforce davantage », s’est réjoui le général Savadogo.

Le Kaongo Naaba de Nagrin a profité de l’occasion pour implorer les mânes des ancêtres pour le retour de la paix au Burkina Faso. Il a également salué la tenue de cette initiative dans son quartier en termes : « Je voudrais dire merci à ceux qui nous gardent jour et nuit. Ils ont tous, y compris leurs familles, nos bénédictions. Cette idée à Nagrin nous permet de nous retrouver et ces très important pour nous. Que le Tout-Puissant les accompagne ».

Côté palmarès, Clarice Bilgo, championne de l’édition précédente, a terminé à la deuxième place cette année. La nouvelle championne, Karidjatou Milogo, est repartie avec le vélo du vainqueur, une enveloppe de 60 000 FCFA, ainsi que plusieurs autres prix offerts par les partenaires. Tous les champions des autres disciplines sont également repartis avec enveloppes en plus des prix spéciaux.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24