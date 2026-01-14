Construction du Mausolée Thomas Sankara : Diébédo Francis Kéré reverse ses honoraires de plus de 18 millions de F CFA au FSP

Le ministre de l’Economie et des Finances, Dr Aboubakar NACANABO, a reçu, dans l’après-midi du mercredi 14 janvier 2026, un chèque d’une valeur de 18 398 170 F CFA de l’architecte international burkinabè, lauréat du Pritzker en 2022, Diébédo Francis KERE, pour le compte du Fonds de soutien patriotique (FSP).

Ce montant représente ses honoraires issus de la construction du Mausolée Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. Par ce geste, l’architecte concrétise une promesse faite au Premier ministre de reverser l’intégralité de ses honoraires de suivi-contrôle de l’infrastructure à l’effort de paix.

Pour l’architecte, Diébédo Francis KERE, le geste s’inspire de l’engagement du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE, à bâtir une Nation prospère et à la défendre.

Le ministre de l’Economie et des Finances a salué ce geste de l’architecte, qui symbolise hautement les valeurs de solidarité et d’entraide.

Source : 𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐌𝐄𝐅