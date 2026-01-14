Relance cotonnière : Bond de 27% de la production pour la SOFITEX

Le lundi, 12 janvier 2026 était jour de montée des couleurs, mais aussi de présentation de vœux et de bilan à mi-parcours de la campagne cotonnière 2025-2026. Aussi, tous pratiquement, étaient présents autour du drapeau national, symbole d’unité et d’engagement. Après cette première étape, place aux vœux.

C’est d’abord le Directeur Général Adjoint, Monsieur Serge BASSOLET qui a pris la parole pour présenter les vœux du personnel au Directeur Général, Monsieur Bienvenu PARE avant de souhaiter que 2026 soit « une année de succès dans les nombreux combats que nous aurons à mener », « une année de dépassement de tous dans les domaines dans lesquels nous travaillons ». Puis il a souhaité une bonne campagne à toutes et à tous.

Hausse de la production de 260 000 à 330 000 voire 340 000 tonnes

A son tour, Monsieur le Directeur Général a présenté des vœux « d’engagement et de mobilisation de tous autour de l’entreprise afin qu’elle connaisse une situation meilleure dans les prochaines années ». Car, a rappelé, le Directeur Général, « le Burkina Faso, comme tous les autres pays producteurs de coton subit de plein fouet la crise de la filière cotonnière ».

Même si cette année la production enregistre une légère hausse « grâce aux efforts conjugués de tous », passant de 260 000 tonnes la campagne passée à 330 000 voire 340 000 tonnes cette année, il reste entendu que la production est encore faible.

Car, SOFITEX a besoin d’au moins 380 000 tonnes pour être en équilibre. La deuxième préoccupation est liée au cours de la fibre de coton sur le marché mondial. De 1046 FCFA le kilogramme l’année dernière, il est aujourd’hui à 925 FCFA le kilogramme. Ce qui rend la commercialisation de la fibre difficile car ces prix ne sont pas favorables. Cependant, le Directeur Général garde espoir que d’ici deux à trois mois, ces cours remontent.

2026, année de tous les combats

Pour ce qui est de l’année 2026, le Directeur Général a indiqué aux travailleurs que ce sera « une année de combat, d’engagement et de détermination afin de sortir rapidement de cette crise ». « Il nous faut coûte-que-coûte sortir notre entreprise de cette situation et la rendre viable et rentable pour l’économie de notre pays », a galvanisé le DG.

Aussi, pour lui, « ce n’est pas le moment de faire des bagarres inutiles. C’est plutôt le moment de nous unir, de nous engager chacun à quel que poste où on se trouve pour faire des sacrifices et remonter rapidement la pente ». « Qu’on s’engage parce que nous sommes en train de sauver notre entreprise ; que chacun fasse de SOFITEX sa maison », a conclu le Directeur Général.

Mention spéciale a été faite aux nouveaux retraités de la SOFITEX qui étaient représentés à cette cérémonie de montée des couleurs. Aussi, le Directeur Général a profité de l’occasion pour dire aux travailleurs de faire en sorte que « ces retraités soient fiers de nous car nous aurons relevé le défi de la survie et de la splendeur de SOFITEX ».

Le plaisir de tout Directeur Général

Profitant de cette occasion, le Directeur Général a demandé a abordé la question des Primes que réclament certains travailleurs. « Les travailleurs disent que c’est DG qui est méchant ; qu’il a tout coupé et est assis dessus. Il faut que l’on se comprenne. Pour sortir de l’argent, il faut vendre de la fibre alors qu’actuellement, nous n’en vendons pas. Le peu que nous vendons est destiné à payer le coton auprès des producteurs. Ce qui est une obligation pour nous », a expliqué le Directeur Général.

Avant d’expliquer que « le plaisir de tout Directeur Général, est d’améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs. Aucun Directeur Général ne tire satisfaction quand les travailleurs ne sont pas dans de bonnes conditions. Travaillons pour que demain soit meilleur à aujourd’hui. En ce moment, chacun recevra la rétribution du travail accompli ».

Source : Direction de la communication, des Relations Publiques et du Protocole (DCRPP)/SOFITEX