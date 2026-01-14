Groupement Central des Armées : Le mérite de 179 militaires salué

Le mercredi 14 janvier 2026, le Camp Guillaume OUEDRAOGO a abrité la cérémonie officielle de remise de décorations des personnels du Groupement Central des Armées (GCA). Organisée dans le cadre du 65ᵉ anniversaire des Forces Armées Nationales et de la fête de l’indépendance, elle a été présidée par le Colonel BASSINGA Bapio Kouyayé Narcisse, Commandant le GCA.

En présence du Colonel-major TRAORE Souleymane, Représentant le Chef d’Etat-Major Général des Armées ainsi que de plusieurs autorités militaires et personnalités civiles, 180 militaires issus des différents services du GCA ont été honorés à travers diverses distinctions : l’Ordre de l’Étalon, la Médaille d’Honneur Militaire, la Médaille Militaire, l’Ordre du Mérite burkinabè et la Croix du Combattant.

Selon le Colonel BASSINGA, ces distinctions traduisent la reconnaissance de la Nation envers les récipiendaires pour leur engagement exemplaire. Elles constituent également un appel à poursuivre avec détermination les efforts consentis.

Source : Etat-Major Général Des Armées Du Burkina Faso

     
