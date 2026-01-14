DƐMƐ SIRA : Le Ministre de la Famille et de la Solidarité à la FAIB pour mobiliser autour du vivre-ensemble

Dans le cadre de la campagne nationale Dɛmɛ Sira, le Ministre de la Famille et de la Solidarité, le Lieutenant-colonel Passowendé Pélagie Kaboré, s’est rendue au siège de la Fédération des Associations Islamiques du Burkina (FAIB), ce mardi 13 janvier 2026.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté du Gouvernement de porter le message de la solidarité au plus près des communautés religieuses et de renforcer leur engagement dans la promotion de la cohésion sociale et du vivre-ensemble.

Une démarche de courtoisie et de reconnaissance

À cette occasion, Madame le Ministre a tenu à exprimer sa gratitude au Président de la FAIB, Monsieur Moussa Koanda, ainsi qu’à l’ensemble des responsables et membres de la faîtière, pour leur mobilisation constante en faveur de la solidarité nationale, depuis le lancement officiel de la campagne Dɛmɛ Sira, le 14 novembre 2025.

Au-delà du caractère protocolaire, cette visite visait à raviver la flamme de la solidarité, à renforcer le dialogue avec les leaders religieux et à rappeler l’importance du vivre-ensemble, pilier fondamental de la stabilité et de la paix au Burkina Faso.

La solidarité, un héritage à réinventer

Dans son intervention, Madame le Ministre a rappelé que la solidarité constitue un socle essentiel de la cohésion sociale, historiquement portée par des mécanismes endogènes de soutien aux veuves, aux orphelins, aux personnes handicapées et aux plus vulnérables.

Cependant, face à l’individualisme croissant et aux défis humanitaires et sécuritaires actuels, elle a souligné la nécessité de réinventer des réponses locales, durables et inclusives, afin de mieux protéger les personnes en situation de vulnérabilité.

C’est dans cette dynamique que les contributions au Fonds d’Assistance Sociale et de Solidarité nationale (FASSN) apparaissent désormais comme une nécessité, en réponse aux nombreuses sollicitations sociales.

La FAIB a, en retour, exprimé sa reconnaissance à Madame le Ministre pour cette approche inclusive et de proximité. Elle s’est dite engagée aux côtés du ministère dans la recherche de solutions endogènes, notamment à travers la zakat (aumône légale), levier important de solidarité au sein de la communauté musulmane.

Par ailleurs, la faîtière a réaffirmé sa disponibilité à accompagner davantage la prise en charge des orphelins, notamment par l’octroi de bourses, une action dans laquelle elle est engagée depuis plusieurs années.

Cette visite a ainsi permis de consolider la collaboration entre le ministère et la FAIB, tout en rappelant que la solidarité communautaire demeure le ciment d’une société résiliente et apaisée. Car la solidarité est l’affaire de tous : elle commence par l’attention portée à son voisin, à son proche et à toute personne vulnérable.

Source : DCRP / MFS