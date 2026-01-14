L’ACDL s’apprête à lancer le projet « Beoogo yinga » pour promouvoir l’audiovisuel local au Kouritenga

L’Association Cinéma et Développement Local (ACDL) se prépare à lancer une nouvelle initiative intitulée « Beoogo yinga, des jeunes qui sèment ». Ce projet, soutenu par le Fonds de Développement Culturel et Touristique (FDCT) et la Coopération suisse, vise à renforcer les capacités de création et de diffusion audiovisuelle dans la province du Kouritenga.

Dans la région du Nakambé, l’accès aux infrastructures culturelles demeure restreint. La rareté des salles de spectacle et l’impact de la crise sécuritaire ont limité les espaces d’expression pour les jeunes et les femmes.

Par ailleurs, la consommation de produits audiovisuels piratés prédomine dans les zones rurales et semi-urbaines, au détriment de la création locale et nationale. C’est pour répondre à ces défis que l’ACDL a structuré le projet « Beoogo yinga ».

Le projet s’appuie sur les résultats des Rencontres de Créations Audiovisuelles (RCA), au cours desquelles 200 jeunes ont été initiés aux métiers du cinéma (réalisation, scénario, image et son). L’initiative actuelle vise à transformer ces acquis en opportunités concrètes à travers le « Lab Citoyen ».

Ce laboratoire encadre dix jeunes cinéastes, sélectionnés sur une base de parité stricte (cinq filles et cinq garçons), pour une période de six mois. Ces « Jeunes Ambassadeurs Citoyens de l’Audiovisuel » ont pour mission de concevoir et de produire vingt capsules vidéo de moins de dix minutes. Les thématiques traitées portent sur le vivre-ensemble, la paix, les initiatives locales et l’identité culturelle.

Pour assurer la visibilité de ces productions, l’ACDL déploie une stratégie de diffusion articulée autour de deux axes: La Web TV Kourita TV : Cette plateforme sert de support numérique permanent pour la diffusion des capsules, offrant ainsi une alternative légale et accessible aux productions locales.

Le cinéma mobile : Des projections itinérantes seront organisées dans dix localités de la région. Ce dispositif cible un public de 5 000 spectateurs, avec une attention particulière pour les zones accueillant des personnes déplacées internes.

Chaque séance de projection est conçue comme un espace de dialogue. Les films servent de supports pédagogiques pour animer des débats sur les enjeux de citoyenneté et de cohésion sociale.

Outre les productions réalisées par les jeunes du Lab Citoyen, le projet prévoit la diffusion de dix films burkinabè issus de la sélection du FESPACO. Cette mesure vise à rapprocher le cinéma national des populations qui en sont habituellement éloignées, tout en valorisant les langues et les cultures locales.

En dotant les jeunes de compétences en production et en plaidoyer par l’image, « Beoogo yinga » entend structurer un modèle de développement culturel local durable. Le projet ambitionne, à terme, de créer un réseau autonome de créateurs capables de documenter les réalités de leur terroir et de contribuer activement à la vie sociale de leur communauté. Le démarrage des activités est prévu pour les prochaines semaines pour une durée totale d’exécution de six mois.

Akim KY

Burkina 24