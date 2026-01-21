AGL et SITARAIL font un don de 10 millions F CFA à l’initiative Faso Mêbo

Ce mercredi 21 janvier 2026, les entreprises Africa Global Logistics (AGL) Burkina Faso et SITARAIL ont manifesté leur soutien à l’initiative Faso Mêbo à Ouagadougou. Ce geste de solidarité, porté par les directions générales et soutenu par l’ensemble des collaborateurs, représente un investissement matériel estimé à près de 10 millions de FCFA.

La contribution se compose concrètement de 880 tonnes de granite concassé, de 12 tonnes de ciment et du matériel de travail. Cette dotation, fruit d’un effort conjoint entre les entreprises et leurs employés, vise à appuyer les projets de construction et de développement portés par Faso Mêbo.

Pour Joachim Ouédraogo, directeur des ressources humaines chez AGL Burkina Faso, cette action illustre la responsabilité sociale du groupe. « C’est un énorme plaisir pour nous d’organiser cette remise aux côtés de l’ensemble de nos collaborateurs au Burkina Faso.

Ce geste s’inscrit dans la vision de l’entreprise d’être un acteur pleinement engagé dans le développement du pays, au-delà de ses missions économiques. Il traduit la volonté d’AGL de participer activement aux efforts nationaux de solidarité », a-t-il indiqué.

De son côté, Alexis Ouédraogo, représentant de SITARAIL Burkina, a tenu à souligner la force de cet engagement collectif. « Quand on donne, on ne compte pas, parce que le plus important c’est l’acte. Mais nous avons consenti des efforts importants représentant au moins 10 000 000 de FCFA », a-t-il soutenu.

Par cet acte, AGL Burkina Faso et SITARAIL confirment leur volonté d’être des partenaires stratégiques et durables pour l’État et les populations locales. En outre, l’élan de générosité ne s’arrête pas à uniquement à Ouagadougou. Les représentants ont annoncé qu’une opération similaire, d’une valeur équivalente, sera prochainement organisée à Bobo-Dioulasso.

Aminata Catherine SANOU et Daouda ZONGO (Stagiaire)

Burkina 24