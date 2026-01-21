Prise de contact au MSJE : Annick Pikbougoum/Zingué Ouattara échange avec ses collaborateurs

Une semaine après sa prise de fonction, la Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Annick Pikbougoum/Zingué Ouattara, a tenu, le mardi 20 janvier 2026, une série de rencontres avec ses collaborateurs dans la salle de réunion du département. Ces échanges s’inscrivent dans le cadre d’une prise de contact avec ses collaborateurs.

À cette occasion, trois rencontres successives ont été organisées. Madame le Ministre a d’abord échangé avec les chauffeurs et les agents de liaison, avant de recevoir les acteurs de la chaîne financière. La série de rencontres du jour s’est achevée avec les agents de la direction de la communication et ceux de la direction du système informatique.

À l’entame de chaque séance, Madame Annick Pickbougoum a présenté ses vœux de nouvel an à l’ensemble de ses collaborateurs. Ensuite s’en est suivi les échanges proprement dits qui ont permis aux participants de lui adresser leurs chaleureuses félicitations pour sa nomination à la tête du département. Ils ont, par ailleurs, saisi l’opportunité pour exposer leurs préoccupations.

Malgré les contraintes évoquées, les collaborateurs ont exprimé leur entière disponibilité ainsi que leur ferme engagement à accompagner Madame le Ministre dans la mise en œuvre de sa vision et dans l’atteinte des objectifs assignés au département.

En retour, Madame le Ministre a rassuré ses collaborateurs de sa détermination à œuvrer, dans la mesure du possible, à la prise en compte de leurs préoccupations. Elle les a également invités à faire preuve d’initiative, de créativité afin de contribuer activement à la recherche de solutions aux difficultés rencontrées.

Pour conclure, Madame le Ministre des sports de la jeunesse et de l’emploi a exhorté l’ensemble du personnel à accomplir ses missions avec un sens élevé du patriotisme, dans un esprit de cohésion et dans la rigueur.

Source : DCRP/MSJE