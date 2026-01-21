Judo : La relève burkinabè se révèle au championnat des petites catégories

Le tatami de l’Institut des Sciences du Sport et du Développement Humain (ISSDH) n’a pas connu de répit, le samedi 20 décembre 2025. Le championnat des petites catégories de la Ligue du Centre a permis de montrer que la relève burkinabè se prépare bien.

Ils étaient plus de quatre-vingts enfants, filles et garçons, à se succéder sur l’aire de combat de le gymnase de l’ISSDH. Répartis entre les catégories benjamins (11-12 ans) et minimes (13-14 ans), ces jeunes judokas, venus de clubs et de centres de formation, ont fait preuve d’un engagement.

Malgré leur jeune âge, certains combats ont surpris par leur intensité et la maîtrise technique affichée. Cris d’encouragement, regards concentrés, chutes maîtrisées et gestes techniques précis ont marqué ces moments avec la relève du judo burkinabè.

Assis en bordure du tatami, attentif au moindre détail, le directeur technique de la Ligue du Centre, Dabiré Christian, n’a pas caché sa satisfaction. « Nous avons travaillé avec deux catégories d’âge, les benjamins et les minimes.

Chez les minimes, il y avait 13 catégories de poids et 11 chez les benjamins. Les combats ont été de bonne facture, avec de beaux gestes techniques », a-t-il souligné, convaincu que le travail à la base commence à porter ses fruits. « La préparation de la relève est essentielle. Ce sont ces enfants qui seront les champions de demain », Ajoute Christian Dabiré.

Des récompenses pour les meilleurs

Sur le plan individuel, plusieurs jeunes athlètes se sont illustrés. Chez les benjamins (-32 kg), Tiendrébéogo Raphaella de l’AS Douane a impressionné par sa maîtrise. Elle a dominé ses adversaires, Noungou Séphora et Ouédraogo Linda du club Bambata, pour s’offrir la médaille d’or.

Même assurance du côté de Zoundi Mireille, également de l’AS Douane, qui a imposé sa puissance dans la catégorie des moins de 57 kg face à Zida Stéphanie et Ouédraogo Ladifatou.

Chez les garçons, Zabsonré Rachid (-46 kg), de l’AS Douane, a livré des combats solides pour venir à bout de Zoungrana Kévin et Godo Lionnel de l’AS Onatel. Dans la catégorie des moins de 50 kg, Nikiéma Hanif Adama, toujours de l’AS Douane, s’est montré le plus constant face à Kiéma Adrien et Nikiéma Brice du JC Amitié Zongo.

Les meilleurs judokas sont repartis avec des médailles et des récompenses financières, sous les applaudissements du public. Cette compétition a été rendue possible grâce au soutien du Comité National Olympique et des Sports Burkinabè (CNOSB), représenté par Kini Daba. Ce dernier a offert des récompenses aux meilleurs combattants à titre personnel. Pour les organisateurs, cette journée dédiée aux enfants est la preuve que le judo burkinabè se construit patiemment.