Coopération Burkina Faso – États-Unis : Maintenir un dialogue ouvert malgré des divergences

Le ministre burkinabè des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, a reçu en audience, dans la soirée du mardi 20 janvier 2026, l’ambassadrice des États-Unis d’Amérique au Burkina Faso, Joan Marie Lockard. Cette rencontre a été l’occasion pour les deux parties de réaffirmer leur volonté de maintenir un dialogue ouvert et sincère, malgré certains désaccords.

La diplomate américaine dit être venue réaffirmer l’engagement de son pays à poursuivre la coopération avec le Burkina Faso, dans les secteurs de la sécurité, de la santé, du commerce, etc., dans une logique d’alignement sur les priorités du gouvernement burkinabè.

Notamment à propos des échanges commerciaux, elle a indiqué que le travail se poursuit au niveau de la partie américaine, pour renforcer le partenariat entre les chambres de commerce et d’industrie des deux pays.

Karamoko Jean Marie TRAORE a dit prendre bonne note de la volonté des Etats-Unis de maintenir le dynamisme de sa coopération avec le Burkina Faso, tout en indiquant que notre pays reste ouvert à tout partenariat mutuellement bénéfique.

Sur la question de la lutte contre le terrorisme, le ministre des Affaires étrangères a rappelé que l’accompagnement des partenaires devrait se faire dans une approche plus globale.

« On ne doit pas attendre qu’un citoyen d’un pays soit enlevé pour que ce pays propose une solution ; cette offre doit se faire dans le cadre global de la lutte contre le terrorisme car il ne s’agit pas de sauver une personne enlevée, mais de travailler à neutraliser ceux qui enlèvent », a martelé Karamoko Jean Marie TRAORE.

Pour la suite de la coopération, le Chef de la diplomatie a clairement présenté les attentes du Burkina Faso. Il s’agit d’une coopération saine, sincère, respectueuse des positions, de la vision et des priorités définies par les plus hautes autorités burkinabè.

