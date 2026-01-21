Personnalités de l’année 2025 : L’Économiste du Faso célèbre le mérite et l’engagement

Le média L’Économiste du Faso a organisé, le mardi 20 janvier 2025 à Ouagadougou, la cérémonie de distinction « Personnalités de l’année 2025 », un rendez-vous dédié à la célébration de femmes, d’hommes et de structures ayant marqué l’année par leur impact social, économique et culturel.

Cette deuxième édition a réuni des acteurs institutionnels, des opérateurs économiques et des professionnels des médias, dans un esprit de reconnaissance et de promotion de l’excellence nationale. Initiée pour la deuxième année consécutive, cette cérémonie vise à distinguer des personnalités physiques et morales issues de secteurs clés de l’économie burkinabè, tout en renforçant les liens de coopération entre le journal, ses partenaires et les autres organes de presse.

« Ce soir, nous faisons bien plus que remettre des distinctions. Nous faisons le choix de célébrer les réussites, dans un contexte où l’on parle trop souvent d’échecs », a déclaré la directrice de publication du journal L’Économiste du Faso, Elsa Sandrine Hebié. Pour elle, le journalisme économique doit aussi raconter les efforts et les sacrifices consentis pour bâtir une société plus résiliente.

Les lauréats ont été choisis par un jury composé de journalistes et de chefs de desk du journal, au terme d’un processus fondé sur des critères stricts, notamment l’impact social ou économique, la bonne moralité et l’originalité de l’action menée au cours de l’année écoulée.

Pour l’édition 2025, quatorze catégories ont été retenues, dont la Culture, le Sport, la Société, la Finance, la Santé, l’Industrie et les Services. Deux nouvelles catégories, BTP et Assurances, ont été introduites, traduisant l’évolution des secteurs suivis par la rédaction.

Parmi les lauréats figurent Tentuilga Nana dans la catégorie Société, Dany Kouyaté pour la Culture et Iron Biby pour le Sport. Dans la catégorie Assurances, Fidélis Finance a également été distinguée pour sa contribution au développement du secteur.

Marraine de la cérémonie, la directrice générale de Coris Bank International Burkina, Gisèle Gumedzoé, a salué l’initiative du journal. « Reconnaître les femmes et les hommes qui façonnent l’économie nationale par leurs décisions et leurs innovations est une mission essentielle », a-t-elle souligné, rappelant que la reconnaissance du mérite constitue un levier de motivation collective.

Présent à la cérémonie, le ministre chargé de la Culture, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a pour sa part rappelé que « le développement ne se décrète pas, il se construit et se célèbre », insistant sur le lien étroit entre culture, économie et cohésion sociale.

À travers cette cérémonie, L’Économiste du Faso confirme sa volonté de faire de la reconnaissance du mérite un rendez-vous annuel, au service de l’excellence et du développement du Burkina Faso.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24