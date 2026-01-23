Guinée : Le gouvernement en tenue « Forêt sacrée » pour le premier Conseil des ministres de Mamadi Doumbouya

Le Président de la République de Guinée, Chef de l’État et Commandant en Chef Suprême des Forces armées, le Général Mamadi Doumbouya, a présidé le jeudi 22 janvier 2026 la première session du Conseil des ministres depuis son investiture, intervenue le 17 janvier 2026.

Cette rencontre gouvernementale, tenue au Palais Mohammed V, a été marquée par un fort symbole identitaire. L’ensemble des membres du Gouvernement a arboré le textile traditionnel « Forêt sacrée », issu de la région forestière, illustrant la volonté des autorités de promouvoir le patrimoine culturel guinéen au plus haut niveau de l’État.

À travers ce choix vestimentaire, le Chef de l’État entend inscrire l’action gouvernementale dans une dynamique de valorisation des savoir-faire locaux et de renforcement de l’unité nationale, dans un pays riche de sa diversité culturelle.

Au-delà des dossiers inscrits à l’ordre du jour, cette première session du Conseil des ministres aura ainsi servi de cadre à un message fort : faire de la culture un levier d’affirmation de l’identité nationale et un symbole de cohésion autour des institutions républicaines.

Source : Présidence de Guinée