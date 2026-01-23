Ouagadougou : Kam Naaba le Béni lance Burkindi, un album pour le réveil des valeurs africaines

L’artiste musicien burkinabè Romain Ouédraogo, connu sous le nom de scène Kam Naaba le Béni, a présenté officiellement son nouvel album intitulé Burkindi (Dignité, probité), le jeudi 22 janvier 2026 à Ouagadougou. À travers cet opus engagé, l’artiste appelle à une reconnexion profonde avec les valeurs culturelles africaines, qu’il estime aujourd’hui menacées par une perte progressive de repères identitaires.

Composé de onze titres et fruit de plus d’une année de travail, Burkindi se veut une œuvre de réveil et de conscientisation, particulièrement adressée à la jeunesse.

« Quand on refuse de considérer ou de reconsidérer les principes et normes traditionnelles, on fonce droit dans le mur. On ne s’appuie pas sur le vide », a martelé l’artiste, soulignant l’urgence de revenir aux fondements culturels.

Sur le plan musical, Kam Naaba le Béni propose une fusion riche et assumée. L’album navigue entre musiques classique, tradi-moderne, afro-soul, reggae, zouk, high-life et amapiano, tout en mettant en valeur des rythmes profondément enracinés dans le terroir burkinabè tels que le Wiré, le Salou, le Liwaga, le Binsga et le Warba. L’œuvre explore également des sonorités gospel, zulu ou encore le zouglou, renforçant sa dimension panafricaine.

À travers des titres comme « Ramane Yé (Ne fais pas !) », l’artiste interpelle directement les jeunes, les invitant à plus de lucidité et de responsabilité. « Le jeune a le regard éclatant, mais il ne voit pas loin », lance-t-il, en guise d’avertissement.

Dans « Boonda zonsé », il s’adresse aux jeunes filles, rappelant l’importance de l’éducation et de la construction personnelle. « La bonne mère d’aujourd’hui fut une bonne fille hier. Toute vie est le fruit d’une construction » a-t-il souligné.

Le morceau « Baaba » aborde quant à lui la question du temps et de la transmission intergénérationnelle, à travers le récit poignant d’un fils confronté à la disparition de son père sans avoir eu l’occasion d’écouter ses enseignements.

L’album comprend également des collaborations, notamment « Pouré » en featuring avec Dez Altino et « T’en aller » avec Mara, apportant une touche supplémentaire à cette œuvre déjà dense et engagée.

Selon Kam Naaba le Béni, l’inspiration de Burkindi est tirée du vécu quotidien et du contexte national actuel. « Nous avons aujourd’hui la chance d’avoir à la tête de notre nation des dirigeants qui valorisent nos traditions et nos valeurs culturelles. C’est devenu une fierté, et il faut des voix pour porter ces messages », a-t-il confié.

Présent à la cérémonie, Auguste Zemba, promoteur d’événements communautaires et promoteur de l’artiste, a salué la vision et la portée du projet. « Il porte des messages forts et une vision claire. Promouvoir la culture burkinabè est aussi une manière d’accompagner l’État », a-t-il déclaré.

Une tournée nationale est prévue afin d’assurer la promotion de l’album à travers les différentes régions du pays, en collaboration avec les médias. Déjà disponible sur clé USB au prix de 10 000 FCFA, Burkindi sera également porté sur scène lors d’un concert à venir, dont la date sera annoncée prochainement.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24