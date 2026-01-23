Saponé : La commune dote le district sanitaire en matériels pour renforcer les soins

Le Président de la Délégation Spéciale de la commune de Saponé, Koti Noël Sanou, a procédé, le jeudi 22 janvier 2026 dans les locaux de la Mairie, à une remise symbolique de matériels au profit du personnel du district sanitaire de Saponé. La cérémonie s’est déroulée en présence des membres de la Délégation spéciale, des autorités communales, des responsables sanitaires et des agents de santé.

Cette initiative s’inscrit dans la dynamique de soutien permanent de la commune aux structures sanitaires locales, avec pour objectif l’amélioration des conditions de travail du personnel soignant et la qualité des soins offerts aux populations.

Le lot de matériels remis comprend des blouses médicales, des imperméables, des bottes de sécurité en PVC, ainsi que des poubelles à pédale de 50 litres, destinées à renforcer l’hygiène, la sécurité et la protection du personnel de santé, tout en contribuant à une meilleure gestion des déchets biomédicaux dans les formations sanitaires.

Les équipements ont été réceptionnés par Dr Liliane Bambara, Médecin-chef du district sanitaire de Saponé, au nom de l’ensemble des bénéficiaires. Elle a salué ce geste des autorités communales, soulignant que ces matériels permettront de renforcer les capacités opérationnelles des structures sanitaires et d’améliorer sensiblement les conditions de travail du personnel.

Prenant la parole, le Président de la Délégation spéciale, Koti Noël Sanou, a rendu hommage à l’engagement et au dévouement des agents de santé au service des populations. Il a réaffirmé la volonté de la commune de Saponé de poursuivre son accompagnement du district sanitaire à travers des actions concrètes et durables en faveur de la santé publique.

Cette remise de matériels illustre l’engagement constant de la commune de Saponé pour le renforcement du système de santé local et la promotion du bien-être des populations.