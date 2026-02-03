Fiscalité au Burkina : Une croissance record de 20,8 % pour la DGI sous le signe de la modernisation

La Direction Générale des Impôts (DGI) a célébré sa 11e Rentrée Fiscale, le mardi 3 février 2026 à Ouagadougou. Plus qu’une simple cérémonie, cette rencontre annuelle s’est imposée comme un carrefour stratégique pour l’institution.

Cette 11e session a permis de dresser un bilan de l’année écoulée, de mener une réflexion approfondie sur les défis actuels et, surtout, de galvaniser l’engagement des agents au service de la nation.

Côté bilan, la Directrice Générale des Impôts Talato Eliane Djuiguemdé/Ouédraogo a informé que l’année 2025 a été marquée par une intensification des actions de lutte contre la fraude, de recouvrement des recettes et d’amélioration du service rendu aux usagers.

« En matière de lutte contre la fraude, 9 475 contribuables ont été géo localisés, 8 233 enquêtes fiscales menées et 3.631 contrôles fiscaux réalisés », a-t-elle indiqué, avant d’ajouter, que ces actions ont permis le reclassement de 436 contribuables dans des segments supérieurs et le recouvrement de 83,27 milliards de francs CFA.

En matière de service rendu aux usagers, Talato Eliane Djuiguemdé/Ouédraogo a notifié que la DGI a délivré 20 328 certifications et légalisations pour des transactions foncières, 6 377 fiches de décomptes fiscales, 5 387 certificats de détaxe, 676 certificats d’exonération et 2 027 attestations de situation fiscale.

Ce faisant, elle a confié que l’ensemble de ces efforts à permis de mobiliser, en 2025, un montant global de 1 790,38 milliards de francs CFA, soit une progression de 20,8 % par rapport à 2024.

Pour ce qui concerne l’année fiscale 2026, la directrice générale a laissé entendre qu’elle s’ouvre avec un objectif ambitieux de mobilisation de 1 665,18 milliards de francs CFA au profit du budget de l’Etat, auquel s’ajouteront les ressources destinées aux collectivités territoriales et au Fonds de soutien patriotique.

Consciente de cet objectif assez ambitieux, la directrice générale des impôts a demandé l’engagement des agents pour l’atteindre. « Cet objectif exige de nous une rigueur constante et une mobilisation accrue à tous les niveaux », a-t-elle indiqué.

Cette 11e édition s’est tenue sous le thème « Pour la construction de la nation, adoptions la Facture Électrique Certifiée ».

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24