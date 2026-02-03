Ouagadougou : Lapaire Burkina se rapproche de ses clients à travers l’inauguration d’une nouvelle agence dans le quartier Kamsonghin

Ce mardi 03 février 2026, la structure panafricaine d’optique, Lapaire Burkina, a élargi son réseau d’agences avec l’inauguration d’une 11e agence à Ouagadougou et la 18e sur l’ensemble du territoire national. Cette agence est située dans le quartier Kamsonghin non loin de la cantine de l’aéroport international de Ouagadougou. L’objectif de cette nouvelle ouverture est de rapprocher davantage les services de Lapaire Burkina de ses clients dudit quartier et environnants.

Lapaire, une structure spécialisée dans la confection des lunettes sur mesure et la prise en charge des défauts visuels, compte officiellement 11 agences dans la ville de Ouagadougou sur un total de 18 au niveau national. Selon Christiane Sinaré, responsable zone chez Lapaire Burkina, les services offerts par Lapaire en matière de test de vue sont à 0 F CFA.

« Nous proposons des tests de vue entièrement gratuits dans nos agences et nous avons une large gamme de produits, de lunettes, que ce soient des lunettes pour la protection, des lunettes solaires ou des lunettes correctrices », a-t-elle expliqué.

Pour elle, l’agence Lapaire se distingue des autres par ses services d’examens optiques offerts à titre gratuit, également par sa capacité à lier style et qualité.

« Nous confectionnons des lunettes stylées pour tous les âges et aussi pour toutes les tailles à un prix abordable sur le marché », a-t-elle martelé. A l’en croire, les produits de Lapaire sont accessibles à toute la population sur le marché grâce à leurs prix bas.

La responsable zone chez Lapaire Burkina, Christiane Sinaré, a déclaré que les prix des lunettes chez Lapaire vont de 19 000 F CFA à 119 000 F CFA. Pour Issouf Sankara, client, l’agence Lapaire est devenue un ouf de soulagement pour la population burkinabè, qui fait face à la poussière au quotidien.

« Nous disons merci au promoteur de Lapaire, car au Burkina Faso, de nos jours, il y a plus de poussière dans certaines contrées de la ville, et nombreux sont ceux qui n’ont pas de voiture. Donc, cela va aider beaucoup de personnes », a-t-il indiqué.

Pour ce client, qui est venu se procurer une paire de lunette Lapaire, il est bien de chercher l’argent, mais le plus important c’est l’aide que l’agence offre aux citoyens.

« Je suis venu examiner mes yeux pour voir la paire de lunette que je dois porter pour mieux voir, et j’en ai acheté celle qui m’a été prescrite…même si tu dépenses ton argent et que le produit est bon, tu es fier », a affirmé Issouf Sankara.

A l’occasion de cette inauguration, la responsable zone chez Lapaire Burkina a invité toute la population de Kamsonghin et environnante à visiter leur agence située non loin de l’aéroport international de Ouagadougou pour tester leur santé visuelle gratuitement.

Tambi Serge Pacôme ZONGO et Daouda ZONGO (Stagiaire)

Burkina 24