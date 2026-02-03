Moïse Kaboré, l’homme qui va diriger la Brigade anti-criminalité (BAC) de Ouagadougou

Ce mardi 3 février 2026, le Commissaire principal de police Wendlanam Moïse Kaboré a officiellement pris les rênes de la Brigade Anti-Criminalité (BAC) de Ouagadougou. Un passage de témoin chargé de symboles pour cet officier qui place l’action au-dessus des longs discours.

Le parcours de Moïse Kaboré est celui d’un intellectuel qui a choisi le bouclier. Diplômé en économie en 2011, il troque rapidement les chiffres pour l’uniforme, et sort major de sa promotion de commissaires en 2015.

Mais c’est dans la province de la Kossi et à la tête du 11e GUMI (Groupement d’Unités Mobiles d’Intervention) que l’homme s’est forgé un nom.

Expert formé en Égypte et en Chine, il arrive à la BAC avec une vision forgée par la réalité du front. Pour lui, commander n’est pas un privilège, mais un sacerdoce. « Je mesure pleinement la responsabilité qui est mienne », a-t-il déclaré lors de sa prise de fonction.

Il succède au commissaire Somnobgna Ouédraogo, Moïse Kaboré et n’entend pas simplement gérer les acquis. Il veut transformer l’essai. Dans un contexte sécuritaire national difficile, sa stratégie repose sur l’efficacité immédiate.« La criminalité se métamorphose, elle se manifeste sous plusieurs formes », a-t-il analysé devant ses hommes.

Pour faire face aux mutations de la criminalité, le nouveau commandant prône une révolution de méthode. Il ne s’agit plus seulement d’attendre l’appel au secours, dit-il, «mais de saturer l’espace urbain par une présence proactive et dissuasive».

Cette nouvelle dynamique repose sur un commandement qu’il veut sans faille. « Je mettrai en œuvre un commandement sans complaisance », a-t-il prévenu, tout en cultivant l’esprit d’une famille unie où chaque agent pourra s’épanouir et trouver sa place.

Moïse Kaboré place l’action de ses hommes sous le signe du patriotisme. Il exigera donc que chaque patrouille soit désormais accomplie sous la bannière de la Révolution progressiste et populaire, afin de faire de la sécurité un acte d’engagement pour la nation.

Le nouveau patron de la BAC a tenu à rendre un hommage vibrant à ses prédécesseurs et aux frères d’armes tombés au combat. Mais c’est vers l’avenir qu’il se tourne désormais, avec une promesse de fer faite aux Ouagavillois. « Notre mission est claire : protéger les personnes et les biens, prévenir et réprimer la criminalité », a-t-il martelé.

Akim KY

Burkina 24