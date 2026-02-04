Lutte contre la malnutrition à Pabré : Le Japon finance l’extension du CSPS de Bendatoèga

L’Ambassade du Japon au Burkina Faso a accordé un financement de 65 millions de FCFA à l’Association des femmes du Sud pour l’extension du Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) du village de Bendatoèga, dans la commune rurale de Pabré. La cérémonie de signature de la convention est intervenue ce mercredi 4 février 2026, à Ouagadougou.

Il s’agit du deuxième financement que l’Ambassade du Japon accorde au CSPS de Bendatoèga à travers l’Association des femmes du Sud.

Une action qui, selon Alice Nabollé, présidente de l’association, témoigne non seulement de la qualité du partenariat entre les deux parties, mais aussi de la confiance renouvelée que le Japon, via son ambassade au Burkina Faso, place dans leur engagement au service de la santé communautaire.

«Cette confiance nous honore et nous oblige. Grâce à cet appui, notre centre de santé va connaître une transformation majeure à travers : la construction d’un mur de clôture, garantissant sécurité et sérénité, l’édification d’un hall d’accueil améliorant les conditions de prise en charge, la mise en place d’un CREN, essentiel pour la lutte contre la malnutrition, la réalisation d’un forage, gage d’autonomie en eau potable, l’installation solaire, assurant une énergie durable et fiable, et l’acquisition de matériel de laboratoire, indispensable à un diagnostic de qualité», a-t-elle détaillé.

Elle a également ajouté que ces réalisations auront un impact direct et durable sur l’amélioration de l’offre de soins, la réduction des évacuations sanitaires et le renforcement de la résilience sanitaire des populations de Bendatoèga et des villages environnants.

«Le Japon est reconnu à travers le monde pour son engagement en faveur du développement humain, de la paix et de la dignité des peuples. Aujourd’hui encore, cet engagement se matérialise ici, au cœur de nos communautés, par des actions concrètes qui sauvent des vies et redonnent espoir», a-t-elle dit.

L’ambassadeur du Japon au Burkina Faso, Jun Nagashima, a rappelé que ce financement s’inscrit dans le cadre du programme d’aide financière du gouvernement japonais intitulé : « Dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine ».

« Cette assistance financière est destinée à l’exécution du projet d’extension du centre de santé et de promotion sociale dans le village de Bendatoega dans la commune de Pabré. Il s’agira de la construction d’un centre de récupération et d’éducation nutritionnelle (CREN) comprenant deux salles de consultation, deux chambres d’hospitalisation, etc. », a-t-il confié.

Il a informé que le projet comprend l’acquisition de matériel médical et d’équipements nécessaires aux consultations, dans le but d’améliorer la qualité des services de santé offerts à la population.

«Ce centre de récupération et d’éducation nutritionnelle illustre parfaitement le concept de « Sécurité humaine » cher à la diplomatie japonaise. A travers ce centre, Il s’agira non seulement de soigner la malnutrition aigüe mais aussi d’éduquer et de responsabiliser», a-t-il mentionné.

S’appuyant sur un dicton burkinabè qui dit « c’est au bout de l’ancienne corde que l’on tisse la nouvelle », Jun Nagashima a affirmé qu’en offrant aux parents des espaces d’apprentissage et d’éducation sur la nutrition, notamment sur l’utilisation des produits locaux, son pays tisse ainsi une nouvelle corde de résilience avec le Burkina Faso, basée sur les ressources agricoles locales.

W.S

