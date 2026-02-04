Vols de motos et d’animaux à Ouagadougou : La Police met fin aux activités de deux réseaux

Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité urbaine, la Police nationale, à travers le Commissariat de Police de l’Arrondissement (CPA) n°09 de Ouagadougou, a procédé au démantèlement de deux réseaux criminels opérant dans la capitale et ses environs.

Le premier groupe était spécialisé dans les vols et recels d’engins à deux roues. Ses membres opéraient principalement de nuit dans plusieurs quartiers de Ouagadougou, notamment Yagma et Marcoussis, et étendaient parfois leurs activités jusqu’à Kongoussi.

Leur mode opératoire consistait à repérer des motos stationnées dans des concessions, à y accéder par escalade, puis à extraire discrètement les engins avant de prendre la fuite.

Les motos volées étaient dissimulées dans un premier temps au domicile de l’un des suspects, avant d’être convoyées vers d’autres quartiers pour être revendues. Les gains étaient ensuite partagés entre les membres du réseau afin de financer la poursuite de leurs activités criminelles.

Le second réseau, quant à lui, sévissait dans les quartiers Toudoubwéogo, Yagma, Marcoussis et Kamboinsin. Il était spécialisé dans les vols d’animaux, leur recel et leur abattage clandestin.

Les animaux volés étaient livrés de nuit au domicile d’un membre du groupe, où ils étaient abattus dans des conditions d’hygiène alarmantes. La viande ainsi obtenue était ensuite écoulée auprès de bouchers et de certaines populations, au mépris total des normes sanitaires.

Grâce à la franche collaboration des populations, les investigations menées par les services de police ont permis la saisie de plusieurs motos, ruminants ainsi que des carcasses d’animaux.

La Police nationale salue l’engagement constant des citoyens aux côtés des forces de sécurité dans la lutte contre l’insécurité sous toutes ses formes. Elle invite par ailleurs les populations à redoubler de vigilance et à signaler tout cas suspect en appelant les numéros verts 17, 16 ou 1010.

Source : Police Nationale