Sécurité routière et civisme au Faso : « Civismeko Iron Guardian », une solution pour impliquer l’homme le plus fort au monde dans la sensibilisation

L’Amicale des Bénéficiaires des Programmes d’Échange Culturel entre les États-Unis et le Burkina Faso (ABPEC-US/BF), en partenariat avec l’Ambassade des États-Unis a lancé, le 31 janvier 2026 à Ouagadougou, le projet Civismeko Iron Guardian. Cette initiative vise à sensibiliser la jeunesse sur les bonnes pratiques en matière de sécurité routière. 1000 gilets réfléchissants ont été distribués aux FDS, VADS, à la brigade verte, à des OSC, etc.

La sécurité routière demeure un défi majeur au Burkina Faso, en particulier à Ouagadougou, surtout pour les usagers des engins à deux roues. Le nombre d’accidents impliquant les motos et les bicyclettes ne cesse de croitre en raison de la méconnaissance ou le non respect des règles de la circulation, du manque d’équipements de protection adéquats.

Pour relever ce défi, l’Amicale des Bénéficiaires des Programmes d’Échange Culturel entre les États-Unis et le Burkina Faso (ABPEC-US/BF), en partenariat avec l’Ambassade des États-Unis, a initié un projet de sensibilisation intitulé Civismeko Iron Guardian.

Cet événement est porté par l’homme le plus fort du monde, Iron Biby, qui a été désigné « Iron Guardian », c’est-à-dire ambassadeur de la sécurité et du civisme routier. Le projet vise à protéger, éduquer et mobiliser les communautés.

Il s’agit, entre autres, de distribuer 1 000 gilets de sécurité réfléchissants aux associations de motards, aux usagers de la route, à la Brigade verte, aux étudiants, etc. Il va aussi permettre de sensibiliser au moins 8 000 personnes à travers les médias, les réseaux sociaux et les panneaux d’affichage ; organiser des ateliers artistiques (poterie et peinture) véhiculant des messages de civisme et de bonne pratique en matière de sécurité routière.

Pour le président de l’ABPEC/US-B, Afiz Ouédraogo concernant l’édition 2026, Iron BB est l’Iron Guarden en lien avec son titre de l’homme le plus fort au monde. « Il représente cette sécurité puisqu’il est l’homme le plus fort du monde, sa carapace couvre les usagers de la route.

Il y a deux ans que nous avons initié le projet Civismeko pour sensibiliser les jeunes sur la sécurité routière, les questions de patriotisme et la citoyenneté. Nous avons décidé cette fois-ci d’associer la Brigade verte, les VADS, les FDS et des OSC », a-t-il confié.

L’ambassadrice des USA a reconnu que la sécurité routière est une affaire de tous. « Les USA veulent contribuer à la promotion des bonnes pratiques aux cotés des institutions nationales. Nous voulons rendre les routes plus sures, permettre une fluidité des populations », a-t-elle expliqué.

Le premier vice-président de la commune de Ouagadougou, Dieudonné Ouédraogo, a salué l’engagement de l’ABPEC-US/BF. « Ce projet est un message, un appel à la responsabilité collective. A travers la distribution de gilets réfléchissant, la sensibilisation, les animations éducatives et la mobilisation des FDS et OSC, vous démontrez que le civisme routier commence par des gestes simples et essentiels », a-t-il souligné.