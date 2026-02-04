Solidarité au Sourou : Plus d’un million de F CFA mobilisés pour l’initiative « Dèmè Sira »

Akim Ky Envoyer un courriel il y a 2 heures
0 2 minutes de lecture

Le lundi 2 février 2026, la ville de Tougan a accueilli la rencontre bilan de la campagne de solidarité nationale « Dèmè Sira ». Sous l’égide des autorités provinciales, les forces vives du Sourou ont fait le point sur les contributions collectées. Malgré un contexte sécuritaire difficile, la province a démontré une résilience en mobilisant plus d’un million de francs CFA. 

Le Haut-commissaire de la province du Sourou, Désiré Badolo, a présidé la rencontre bilan de l’initiative « Dèmè Sira, la voie de la solidarité ».

Cette campagne, qui vise à soutenir les actions humanitaires et de développement par l’effort endogène, a trouvé un écho favorable auprès des populations locales.

Le Haut-commissaire de la province du Sourou, Désiré Badolo, présidant la séance de bilan de l’initiative « Dèmè Sira » à Tougan

Selon les données présentées par la Direction provinciale de la famille et de la solidarité, l’élan de générosité a permis de mobiliser une somme totale de 1 020 000 FCFA. Cette mobilisation est le fruit de 37 contributions distinctes, provenant d’horizons divers : services de l’État, collectivités territoriales, leaders religieux et coutumiers, ainsi que des organisations de la société civile (OSC).

En plus de l’aspect financier, des dons en nature composés de vêtements et de savon ont également été enregistrés. Pour les autorités, chaque contribution, quelle que soit sa taille, est une victoire sur l’indifférence.

Le Haut-commissaire Désiré Badolo n’a pas manqué de saluer le courage des citoyens. Il a rappelé que la province du Sourou traverse une période complexe sur le plan sécuritaire, ce qui rend cet effort encore plus symbolique.

Le Haut-commissaire du Sourou, Désiré Badolo, a salué l’adhésion des populations malgré le contexte sécuritaire difficile

« Ce sont des sentiments de satisfaction que nous ressentons au regard des contributions reçues malgré la résilience des populations de la province. Cela témoigne de l’adhésion des populations à cette campagne nationale », a déclaré Désiré Badolo.

Pour le premier responsable de la province, l’essentiel réside dans l’intention. « Comme je l’ai dit, ce n’est pas le montant qui est le plus important, c’est le geste et l’esprit qui s’appuient sur cette contribution des populations», a-t-il estimé.

Les forces vives de la province du Sourou réunies à Tougan pour le bilan de la campagne de solidarité « Dèmè Sira ».

Au-delà de cette campagne ponctuelle, les autorités souhaitent que cet esprit de partage devienne une habitude. Le Haut-commissaire a insisté sur le fait que la solidarité est une valeur intrinsèque que les Burkinabè doivent cultiver chaque jour pour renforcer la cohésion sociale.

Pour finir, Désiré Badolo a invité les fils et filles du Sourou à maintenir cette « solidarité agissante » afin de surmonter ensemble les défis humanitaires actuels.

A lire également⇒ Tougan : Les forces vives du Sourou s’approprient les Initiatives Présidentielles pour un développement endogène

Akim KY

Burkina 24

     
Akim Ky Envoyer un courriel il y a 2 heures
0 2 minutes de lecture
Photo de Akim Ky

Akim Ky

Articles similaires

Sécurité routière et civisme au Faso : « Civismeko Iron Guardian », une solution pour impliquer l’homme le plus fort au monde dans la sensibilisation

il y a 1 heure

Cancer du sein, col de l’utérus, prostate : Le Burkina Faso intensifie la lutte

il y a 3 heures

Fiscalité au Burkina : Une croissance record de 20,8 % pour la DGI sous le signe de la modernisation

il y a 19 heures

Ouagadougou : Lapaire Burkina se rapproche de ses clients à travers l’inauguration d’une nouvelle agence dans le quartier Kamsonghin

il y a 19 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page