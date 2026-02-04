Solidarité au Sourou : Plus d’un million de F CFA mobilisés pour l’initiative « Dèmè Sira »

Le lundi 2 février 2026, la ville de Tougan a accueilli la rencontre bilan de la campagne de solidarité nationale « Dèmè Sira ». Sous l’égide des autorités provinciales, les forces vives du Sourou ont fait le point sur les contributions collectées. Malgré un contexte sécuritaire difficile, la province a démontré une résilience en mobilisant plus d’un million de francs CFA.

Le Haut-commissaire de la province du Sourou, Désiré Badolo, a présidé la rencontre bilan de l’initiative « Dèmè Sira, la voie de la solidarité ».

Cette campagne, qui vise à soutenir les actions humanitaires et de développement par l’effort endogène, a trouvé un écho favorable auprès des populations locales.

Selon les données présentées par la Direction provinciale de la famille et de la solidarité, l’élan de générosité a permis de mobiliser une somme totale de 1 020 000 FCFA. Cette mobilisation est le fruit de 37 contributions distinctes, provenant d’horizons divers : services de l’État, collectivités territoriales, leaders religieux et coutumiers, ainsi que des organisations de la société civile (OSC).

En plus de l’aspect financier, des dons en nature composés de vêtements et de savon ont également été enregistrés. Pour les autorités, chaque contribution, quelle que soit sa taille, est une victoire sur l’indifférence.

Le Haut-commissaire Désiré Badolo n’a pas manqué de saluer le courage des citoyens. Il a rappelé que la province du Sourou traverse une période complexe sur le plan sécuritaire, ce qui rend cet effort encore plus symbolique.

« Ce sont des sentiments de satisfaction que nous ressentons au regard des contributions reçues malgré la résilience des populations de la province. Cela témoigne de l’adhésion des populations à cette campagne nationale », a déclaré Désiré Badolo.

Pour le premier responsable de la province, l’essentiel réside dans l’intention. « Comme je l’ai dit, ce n’est pas le montant qui est le plus important, c’est le geste et l’esprit qui s’appuient sur cette contribution des populations», a-t-il estimé.

Au-delà de cette campagne ponctuelle, les autorités souhaitent que cet esprit de partage devienne une habitude. Le Haut-commissaire a insisté sur le fait que la solidarité est une valeur intrinsèque que les Burkinabè doivent cultiver chaque jour pour renforcer la cohésion sociale.

Pour finir, Désiré Badolo a invité les fils et filles du Sourou à maintenir cette « solidarité agissante » afin de surmonter ensemble les défis humanitaires actuels.

