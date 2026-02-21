Communiqué | BOA Burkina : Poursuite du dialogue social et décisions du Conseil d’Administration

La Direction Générale de BANK OF AFRICA BURKINA FASO exprime sa gratitude à Monsieur le ministre des Serviteurs du Peuple, pour sa disponibilité et son implication dans la recherche de solutions durables entre le personnel de la banque et la Direction Générale.

Dans ce contexte, le Conseil d’Administration tenu le 18 février 2026 a permis de prendre des décisions majeures afin de répondre aux préoccupations exprimées par le personnel. Ces décisions comprennent :

L’application des nivellements en cas d’écart défavorable ;

Le réajustement de la prime vestimentaire ;

La validation du paiement d’un quatorzième mois.

La Direction Générale réaffirme sa volonté de mettre en œuvre ces mesures dans les meilleurs délais et de poursuivre le dialogue avec les représentants du personnel, dans un esprit de responsabilité et de transparence.

Dans l’attente de la reprise effective de l’ensemble des services, nos agences Centrale, Kwamé Nkrumah, Koulouba, Elite, Institutionnelle & Diaspora et le Centre d’Affaires de Ouagadougou demeurent ouvertes pour vos opérations courantes.

Nos solutions digitales et nos DAB restent disponibles 24h/24 et 7j/7.

BANK OF AFRICA BURKINA FASO réaffirme son engagement à préserver la stabilité de l’institution, à consolider les acquis obtenus et à continuer de servir ses clients avec professionnalisme et responsabilité.

BANK OF AFRICA BURKINA FASO présente ses excuses pour les désagréments que cette situation pourrait occasionner et remercie sa clientèle pour sa compréhension et sa confiance.

La Direction Générale